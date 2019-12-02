أبو «الكابوهات».. قصائد من ديوان فؤاد نجم المجهول عن الأهلي والزمالك

أسأل أغلب مريدي نجم عن نسخة منه، فلا أجد ردًا، إمَّا أنهم لا يعرفون عنه معلومة واحدة، أو أنهم يعرفون عنوانه ويبحثون عنه حتى الآن.







أهدى الديوان إلى فهمي عمر.. وفسر توقفه عن قصائد الكرة بـ«غياب النجوم»

يستدعى نجم خواطره الكروية في السجن، ويبدو متحمِّسًا لاسترجاع علاقته القديمة بمدرجات الأهلي، وإلقاء الصواريخ على جمهور الزمالك، ويختتم المقدمة: «كل ما أرجوه هو أن يفهم القارئ أنني بهذه المحاولة أعتقد بأنني ساهمت بطريقة ما في العمل على الارتقاء بهذه الرياضة الشعبية المحبوبة التي أرجو لها كل تقدم وازدهار، وأعد القارئ بإعادة المحاولة مرة أخرى».





تخلى عن تعصبه للأهلي بسبب الإذاعة.. وتأثر في أشعاره الأولى ببيرم التونسي

من الفانلة الأحمرا











كتب ألغازًا عن النجوم الكبار.. ووضع الحل في «الصفحة الأخيرة»





يا محنِّي ديل العصفورة









عاد للتشجيع بسبب «الصحوة»: « زي اللي مشافش كورة من 50 سنة»

كان فهمي عمر كلمة السر في حياة أحمد فؤاد نجم.سعى نجم إلى العمل في وظيفة حكومية كي يؤمِّن حياته لأطول فترة ممكنة بعدما فارق حياة الملجأ التي أوقعت عبد الحليم حافظ في طريقه، لكن «طول لسانه» وفَّر له نصيبًا كبيرًا من الكراهية والحِيَل والمؤامرات، التي أدارها زملاءه حتى «جرجروه» إلى السجن.لنعد إلى الوراء قليلًا.عام 1959، ذهب نجم إلى مقر عمله في ورش النقل الميكانيكي بهيئة السكك الحديدية، وجد قوة من البوليس في انتظاره برفقة محضر ألقى عليه تفاصيل اتهامه بالتزوير، وكان بالفعل مزورًا وفق اعترافه فيما بعد، فاستسلم، وقضى في السجن 3 سنوات.يحكي في مذكراته، أنّ ما فعله كان جريمة فعلا، لكنه شيئًا عاديًا ويحدث يوميًا، والسبب الحقيقي وراء القبض عليه أنّ «بعض المسئولين سرقوا معدات من الورشة، وعندما اعترضتهم اتهموني بتزوير استمارات شراء».وفي السجن، بدأ كتابة خواطره حتى ينال شعبية وسط المساجين، وكانوا مدمني كرة قدم، يدخلون في نقاشات ومناظرات ومباريات كلامية حول الأهلي والزمالك، وهو الأهلاوي العتيد، المفتون بلاعبي النادي الأحمر، وجد فرصته لصناعة مجد شخصي داخل السجن بأن يكون بطل «مشاجرات المشجعين» حتى حصل على لقب «شاعر مباريات الأهلي والزمالك».وبدأ يكتب قصائد كروية، «يمسخر» الزمالك ويهلل للأهلي ويؤلف هتافات للماتشات، قبل أن يصبح سياسيًا، ويستبدل هجاء اللاعبين بشتيمة الرؤساء.في السنة الأخيرة له في السجن، اشترك في مسابقة «الكتاب الأول» التي ينظمها المجلس الأعلى لرعاية الآداب والفنون، فاز بالجائزة الأولى وصدر ديوانه الأول «صور من الحياة والسجن» بمقدمة للدكتورة سهير القلماوي، حتى قضى مدة عقوبته وأصبح «على الأسفلت»، فتوسَّطت له ليحصل على وظيفة في الإذاعة.هناك، يقابل فهمي عمر، وينشر ديوانيه الثاني، والثالث.كان الديوان الثالث - الذي صدر عام 1965 - بعنوان «حكاية الأهلي والزمالك»، وأسقطه نجم - عمدًا - من الأعمال الكاملة للفاجومي، الصادرة عن دار «ميريت» بختم «الطبعة الشرعية الوحيدة»، وبقيت قصائده مجهولة، ومنسيَّة.تحوَّل الفاجومي بعد نكسة 1967 إلى شاعر سياسي، تاركًا وراءه عشرات القصائد في الكرة والحياة، كانت الهيكل العظمي لدواوينه الثلاث الأولى «صور من الحياة والسجن»، و«حكاية الأهلي والزمالك»، و«فرحوا العناتيل».انقطعت علاقته بكرة القدم بسبب «غياب جيل كامل من نجوم الملاعب».وينقل كتاب «المثقفون وكرة القدم» للكاتب الصحفي أشرف عبد الشافي تبرير نجم لهربه من جنة الكرة إلى نار السياسة بأنه «مع هزيمة 5 يونيو 1967 انقطعت المتعة وغاب جيل كامل من نجوم الملاعب أذكر منهم المايسترو صالح سليم، وسيد الضظوي، ورفعت الفناجيلي، وحمادة إمام، ونبيل نصير، وعصام بهيج، وسمير قطب، ورضا، وشحتة، والعربي، وعادل هيكل، ورأفت عطية، وطه إسماعيل، ورغم وجود اللعبة وشعبيتها خلال فترة السبعينيات والثمانينيات، إلا أن الصحوة الكروية في الشارع لم تعد كما كانت إلا بعد الوصول إلى كأس العالم».يهدي نجم «حكاية الأهلي والزمالك» إلى فهمي عمر، ويقول في مقدمة الديوان أنه هو صاحب الفكرة: «ذات يوم كنت عنده في مكتبه بالإذاعة، وإلى الذين لا يعرفون الأستاذ فهمي أقول إنه عندما لا يكون مشغولًا، وهذا لا يحدث أبدًا، تجده يتدفق بالحديث كما يتدفق النيل القادم من الصعيد (بلده) أيام الفيضان، وسألني: لماذا لا تكتب عن كرة القدم يا فؤاد؟.. فترددت، لكني تحمست.. وقررت أن أكتب ديوانًا كاملًا في كرة القدم».تأثَّرت لغة نجم في كتابة الدوين، وهو يشقّ طريق الشعر، بأسلوب بيرم التونسي، ولحسابات تتعلّق بالإذاعة المصرية، كان مجبرًا على أن يكون هادئًا، لا يقول كل ما في نفسه كأهلاوي قادم من مدرجات الدرجة الثالثة، وهو ما بدا في قصيدة «حكاية الكورة»:حكاية الكورة فى بلادناولا الرواياتصحايف تحكى أمجادنامع الكبواتوفيها نصر أجدادناعلي الخواجاتوفيها درس لولادنابنين وبناتتحمل قصيدة أخرى عنوان «أجمل صوت»، يحاول نجم أن يتحرَّر في هذه القصيدة من السَرْد التعليمي، الذي يجبره عليه العمل لحساب إذاعة حكومية، إلى براح الشعر الرومانسي، فيقول:يا أجمل صوت ملا ودانينغم ورنينجمال الوصف خلانينسيت أنا مينعشقت الكورة في ثوانيولا المجانينتروح الماتش تلقانيمع الملايينولما اللعب يملانيجماله حنينيألاقي حنين بكانييا بدر الدينيا أجمل صوت ملا ودانينغم ورنينو«بدر الدين» هو بدر الدين السيد، أحد المشجعين المشاهير في الستينيات، الذين لم يتجاهلهم نجم في دواوينه حتى أنه كتب مباراة شعرية ساخنة بين جورج سعد، وطلبة صقر، كبيري مشجعي الزمالك والأهلي في الستينيات كـ«حوار ون تو» يشبه ما يجري على أرض الملعب:جورج «زمالك»..هاتوا الدفاتر تنقراعلشان تشوفوا اللى جراوالأهلى خيبته مسجلةوحاجة آخر مسخرةم الكاس قوامك صيفوهوالدورى منه ضيعوهومشجعينه خلاص فاتوهوكل يوم بيجيب ورا».طلبة صقر «الأهلي»..«مال العتاولة مصهللينوفى العناتلة شمتانينده مكنش دورى من سنينخدتوه أونطة وهنكرهجمهورنا ما فقدش الأملولا بيقعش إلا الجملوالأهلى لو صفه اكتملحيخليها لكم مجزرةونجيب الدفاتر تنقرا».وتنتهي المباراة الشعرية، التي نسجها الفاجومي، بين الاثنين بصاروخ موجّه من جورج:يا طلبة بطل هلوسةنادي الزمالك مدرسةهي الحكاية ملحَّسةولا الهزيمة مأثَّرةويرد طلبة:لو اتغلبنا منكويبقى الكلام من حقكووبكرة تلقوا وعدكومن قصائد ديوان «حكاية الأهلي والزمالك» قصيدة أخرى بعنوان «يا كباتن مصر» اضطر فيها إلى أن يكونَ محايدًا، ولا يعلن انحيازه الصريح إلى أي فريق، حتى تناسب دعم المنتخب الوطني:يا كباتن بلدي يا حبايبنايا شموع بتنور ملاعبناع الأرض الخضرة العربيةما تخلوش غالب يغلبناإن كان ع الفن احنا بلادهواحنا اللي بنصنع أمجادهوإن كان ع المجد احنا ولادهوالنصر مابيسبش ركابناومن ضمن الديوان «فوازير» للمستمعين كي تخلق جوًا تفاعليًا في الإذاعة، كانت الفزورة تقرأ كجملة شعرية سريعة عن صفات لاعب، وتنتظر رسائل المستمعين الذين يقولون من هو؟.. وإذا لم يتعرف عليهم القراء فلينظروا الحل في الصفحة الأخيرة من الديوان.. ومن بين «الفوازير»:أنا البعبع أنا العفريتأنا النملة اللي هزمت فيلولو خزنت ولا مشيتتكهرب سنجتي العناتيلوليا في غلبهم حواديتبتتغنى ولا المواويلووصف «العناتيل» للاعبي الأهلي مأخوذ من الناقد الرياضي، نجيب المستكاوى.يخترق نجم المدرجات، من جديد، ويكتب هتافًا عامًا لجمهور الأهلي:يا أبو الفانلة الحمرايا أهلاوي يا أصيلخلي الإيدين السمراترفع لك المناديلوياخدنا النصر في غمرةننشد لك المواويلوفي هتاف مقابل لجمهور الزمالك، يقول:يا محني ديل العصفورةزمالك هي المنصورةوح نفضل دايمًا في الصورةوالتالتة ويا المقطورةح يفنوا على نغم الكورةكيف كان الفاجومي مشجعًا للأهلي؟يعتبر أحمد فؤاد نجم نفسه واحدًا من جمهور الدرجة الثالثة، ويرى، وفق كتاب «المثقفون وكرة القدم»، أنّ «هؤلاء وليس الرجال الشيك الجالسين في المقصورة هم متعة كرة القدم الحقيقية، فالغلابة الذين ينتظرون موعد المباريات كي يعيشوا لحظات متعة وفرحة وتصفيق وزغاريد أحيانًا، ومن مدرجاتهم تخرج الآهات والصرخات والأغاني التي تتغزل في الفريق واللاعبين الموهوبين».ومن اللاعبين الموهوبين، الذين أصبحوا أصدقاء مقربين لنجم، حمدي نوح، نجم نادي المقاولون السابق.ويقول نجم عن متابعته للمباريات، التي كانت طقسًا يوميًا لمتعته الكبرى بتعليق الكابتن محمد لطيف: «الكورة واكلة دماغي وباتفرج على ماتشات عمال على بطال زي اللى ماشافش كورة من 50 سنة».يمكن أن تفسِّر شغف نجم بالكرة من جديد بـ«الصحوة الكروية» في مصر، كما جرى قبل النكسة، فأصبحت الكرة مسيطرة على الشارع المصري منذ التسعينيات بفضل الجوهري: «الكابتن محمود الجوهري فكر الناس بالكورة تاني، ووصلنا معاه لنهائيات كأس العالم في إيطاليا سنة 1990، وإحنا اليومين دول في صحوة كروية، ولسه بنقول تاتا خطى العتبة، وها هى الإثارة تعود إلى الدوري المصري، ودي أهم عناصر المتعة والإثارة في المجنونة بنت المجنونة كرة القدم، اللعبة الشعبية الأولى في العالم رغم أنف الألعاب الأرستقراطية، وأنا اعترف بأن الكورة لسه واكلة دماغي، وباتفرج على ماتشات عمال على بطال زي اللي يكون ماشافش كورة من 50 سنة مثلًا، وأي حد بيتفرج على الكورة المصرية دلوقتى لازم حيشم عطر أبوتريكة وبركات والحضري وحسني عبدربه وشيكابالا وعماد متعب وعمرو زكي، لكن أنا رأيى إن دول جيل ذهبى على المستوى المحلي والقاري، دول مجرد بداية لإبداع مصري قادم بقوة في إمبراطورية (فيفا)».لا يكتب نجم قصائد تجارية للكرة، لكنه ينسج أشعارًا في محبوبته، التي ظلَّ مجبرًا لفترات طويلة - بحكم السياسة والسن والسجن - على فراقها، وظلّ الأهلي الحب الأخير في حياته.. نادي الناس الطيبين، الذين كان واحدًا منهم.