محاكمة عاملين متهمين بسرقة مشغولات فضية من محل بالنزهة

أمرت نيابة النزهة الجزئية، تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام، بإحالة عاملين لمحكمة الجنح، لمعاقبتهما بتهمة سرقة مشغولات فضية قيمتها 100 ألف جنيه من داخل محل يعمل به أحدهما.



كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من قسم شرطة النزهة بإبلاغ "ج.ع"، 40 سنة، صاحب محل للمشغولات الفضية عن سرقة كمية من المشغولات الفضية عبارة عن (163 خاتم حريمي - 81 خاتم رجالي بفص - 80 عليقة - 50 خلق حريمي - 25 دبلة - 10 ميداليات - 35 سلسلة حريمي - 18 خلخال حريمي) بإجمالي وزن 4 كيلو جرامات تقدر قيمتها بـ 100 ألف جنيه ـ من داخل المحل ملكه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد.



بالانتقال وإجراء المعاينة تبين لرجال المباحث سلامة جميع منافذ المحل، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة والاستعانة بالتقنيات الحديثة وفحص العاملين السابقين والحاليين بالمحل توصلوا إلى أن وراء الواقعة كلًا من "م. ا" 20 سنة، عامل بذات المحل و"م. خ" 20 سنة، عامل.



بإعداد الأكمنة اللازمة في أماكن تردد المتهمين تمكن ضباط مباحث القسم والقوة المرافقة من القبض عليهما وبمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.