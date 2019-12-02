الإثنين 02 ديسمبر 2019 الموافق 05 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. محاكمة 215 متهما فى "تنظيم كتائب حلوان"

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 03:09 ص
جريدة الدستور
شيماء حسين
طباعة
تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الاثنين، محاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«تنظيم كتائب حلوان».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وحضور الياس إمام رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

ترجع وقائع القضية، إلى أنه في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

الباز مهاجمًا عبد الله رشدي: "عيل ثقيل جاهل بالتاريخ"

منذ يوم

حريق هائل أمام كمباوند سكنى فى التجمع الخامس

منذ حوالي 7 ساعات

كيف تاجر الإخوان بقصة منتحر برج القاهرة؟

منذ حوالي 15 ساعة

والد محمد صلاح يكشف سبب شرائه نادى "عثماثون"

الصور

image description

صور.. وكيل "صحة البحر الأحمر" يتفقد مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى

image description

محافظ أسيوط يوجه بتوفير فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة

image description

محافظ بنى سويف محذرا رؤساء المدن: أتابع بنفسي مستوى الخدمات بشكل مفاجئ

image description

"تعليم الوادى الجديد" يبدأ فعاليات البرنامج التدريبى للمياه

image description

تنشيط اللغة الفرنسية عند الطلاب في ورشة عمل بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

تفاصيل رحيل حمدى النقاز عن نادى الزمالك

أول تعليق من نسرين طافش بعد انفصال أصالة وطارق العريان

والد محمد صلاح يكشف سبب شرائه نادى "عثماثون"

القصة الكاملة لزوج "جوهرة".. بدأ مساعدًا لها فوقعت في غرامه

أيام زمان

أبو «الكابوهات».. قصائد من ديوان فؤاد نجم المجهول عن الأهلي والزمالك

ضحايا ناجي العلي.. لهذا السبب قرر نور الشريف الهجرة من مصر

هكذا كفرتُ ثم تُبت.. محمود الجندي يروي حكايته مع الإلحاد

«يرضعن الأطفال أمام الزبائن».. أسرار «العوالم» في شارع محمد علي

ads

نجم الساعة

ضحايا ناجي العلي.. لهذا السبب قرر نور الشريف الهجرة من مصر

الصحة

السكريات تؤثر سلبيا على نهاية الحمل

5 عناصر لمساعدة الحوامل على مواجهة تساقط الشعر

5 أسباب لانتفاخ العينين

الدهون تزيد فرصة الإصابة بسرطان البروستاتا

الرئيس نيوز

النائب العام يأمر بإجراء تحقيق فى نشر تسجيل كاميرات مراقبة انتحار طالب الهندسة

بثلاثية مقابل هدف.. المصري يفوز على بطل موريتانيا

الأهلى يطلب زيادة عدد الجماهير أمام الهلال

إعلان حرب على مصر.. سياسي ليبي يحذر من اتفاق السراج وأردوغان

منوعات

الاستعانة بروبوت لإزالة ورم في الصدر

نصائح لإعادة تأهيل الملابس الشتوية القديمة

قرد يصيب باحثا بفيروس "هربس ب" القاتل

الشرطة المكسيكية تعتقل "حمار مشاغب"

كشكول

تفاصيل تفعيل مبادرة "صنايعية مصر" القومية بجامعة طنطا

طلاب حقوق أسوان يمثلون مسرح الجريمة

مؤتمر دولي للقطاع الطبي بالأزهر بالتعاون مع جامعة رأس الخيمة

رئيس الرقابة الإدارية بجامعة المنيا: 32 مليار جنيه عوائد ضبط جرائم فساد

إسلام سياسي

السلطات الأيرلندية تلقى القبض على "عروس داعش"

شيخ السنوسية: نرفض وجود ميلشيات مسلحة فى ليبيا سواء صوفية أو سلفية

قيادى صوفى يكشف السبب الحقيقى وراء الهجوم السلفى على " إبراهيم أبوحسين"

"صوفية الجزائر" تحمل السلاح خلال إحتفالات المولد النبوى

مقالات الرأي
د. منى حلمى
21 نوفمبر.. ميلاد عاشقة الجرأة والحكمة والأسئلة المحرمة
مؤمن المحمدي
السخرية
ماجد حبته
قمة إرهابية مصغرة!
ماجد حبته
جريمة بريطانيا العظمى
المزيد

الثقافة

الرفاعية يلتقون ومحافظ بورسعيد لتهنئته بتجديد الثقة

"مرآة على الخشب" مع أبناء جزيرة شارونة مغاغة

حسن عبدالموجود في دار بتانة بـ"عين القط"

صلاح زهير يتجول في علم البلاغة والنحو بـ"أدب السويس"

صفحتنا ع الفيس بوك