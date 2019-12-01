الاستعانة بروبوت لإزالة ورم في الصدر

تحاول ميزيل تافاريز إنجاب طفلها الرابع منذ عدة سنوات، إلا أنها أصيبت بحالة صحية جعلتها تعاني من الإجهاض لمرتين متتاليتين خلال العامين الماضيين.



فبعد أن أنجبت ثلاثة أطفال، بدأت المرأة التي تبلغ من العمر 39 عامًا، محاولاتها الحثيثة في إنجاب طفل رابع ولكن دون جدوى.



ولدى استشارتها لطبيب مختص، تبين بأنها مصابة بفرط نشاط في الغدة الدرقية، والذي تسبب بدوره في إفراط في إنتاج جسمها للكالسيوم.



وأظهرت الفحوصات الطبية بأن ميزيل ولدت بعيب خلقي يتمثل في نمو الغدة الدرقية في صدرها عوضًا عن رقبتها، ونمت في هذه الغدة أورام عديدة.



وللتخلص من أورام الغدة الدرقية، اضطر الأطباء لإجراء جراحة دقيقة في منطقة قريبة من القلب هي الأولى من نوعها اعتمادًا على روبوت خاص لمثل هذه المهام.



وبالفعل نجح الأطباء بإزالة الورم وتمكنت المرأة من العودة إلى منزلها بعد أسبوع واحد فقط من الجراحة، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.