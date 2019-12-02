عماد الدين أديب يوجه رسالة للشعب القطرى عن "المصالحة"

قال الكاتب والإعلامي عماد الدين أديب، إن الخلاف بين الدول المقاطعة لقطر، ليس خلاف مع قطر ككيان أو شعب، وإنما خلاف مع صانع القرار القطري.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن قطر دولة مهمة في تصدير الغاز، وبدلا من أن تشغل إمكانياتها من أجل خدمة المشروع العربي، تنحاز للأعداء الثلاثة الذين يهددون المشروع العربي، تركيا وإسرائيل وإيران، وتتماهى معهم أكثر من اقترابها مع المشروع العربي، وذلك بسبب عقدة الدولة ذات التعداد الديموجرافي القليل.



ولفت إلى أن شيمون بيريز قال للأمير الوالد "تستطيعون أن تكونوا إسرائيل الخليج"، لهذا اختارت قطر سياسة الرهان على الإسلام السياسي، وأن جماعة الإخوان تستطيع أن تكون ضد الحكومات القائمة، وتعمل على مشروع تقسيم العالم العربي من 22 دولة إلى 45 دويلة.



ووجه أديب، رسالة للقطريين، قائلًا: "شعبنا في قطر، عالمنا العربي لا يكرهكم، وإنما وسائل الإعلام القطرية تنمي لدى الشعب القطري أنه مكروه، وهذا أمر غير صحيح".



وعن المصالحة، قال أديب، إنه يمكن استبدال الـ13 مطلبا، بأن تصدر قطر بيانًا من سطرين تتعهد رسميًا بقطع علاقتها نهائيًا بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان وفروعه وتعتبره منظمة إرهابية.



وختم: "لا نريد تأثير على سياستك، ولا سحب قرارك السيادي، لا نريدك أن تعادينا، نريد حلفاءك حلفاءنا، وأعداءنا أعداءك، فتركيا تحاربني في ليبيا وتريد إقحام داعش، وأنت تؤيدها، وتؤيد جبهة النصرة وهي وجه آخر لمنظمة القاعدة التي تتآمر على دول الخليج وأنت تدعمها".