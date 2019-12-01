نصائح لإعادة تأهيل الملابس الشتوية القديمة

في الكثير من الأحيان نضطر لشراء الملابس الجديدة لدى حلول فصل الشتاء، بسبب العيوب التي قد تحتوي عليها ملابسنا القديمة، ما يؤدي إلى إنفاق المزيد من المال.



وللتقليل من نفقات شراء الملابس الجديدة، وإعادة تأهيل الملابس القديمة، يمكن اتباع النصائح التالية التي أوردها موقع "ميترو" الإلكتروني:



１- إزالة البقع

يمكن إعادة إحياء الملابس القديمة عبر إزالة الأوساخ والبقع عنها، إذ تتوفر في وقتنا الحاضر الكثير من المنتجات الرخيصة التي تساعد على إزالة البقع العالقة بسهولة.



２- استخدام شفرة الحلاقة

يمكن استخدام شفرة الحلاقة في إزالة الزغب والوبر الذي ينشأ على السترات الصوفية القديمة، وإعادتها إلى ما كانت عليه.



３- إصلاح الأحذية

لتفادي شراء حذاء جديد، يمكن إصلاح الأحذية القديمة وتنظيفها وإعادة طلاء جلودها لدى أشخاص مختصين، بأسعار زهيدة.



４- التخلص من الروائح

يمكن التخلص من روائح الملابس الكريهة الناتجة عن العفن، عبر وضع كوب من الخل الأبيض في الغسالة، إضافة إلى بضع قطرات من الزيت العطري.



５- صباغة السترات الجلدية

يمكن إعادة صباغة السترات الجلدية والقماشية بنفسك، أو عبر أخذها إلى المصبغة، والحصول على ملابس بألوان جديدة.

