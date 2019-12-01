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عماد أديب يكشف معلومات جديدة عن زيارة وزير الخارجية القطري للسعودية

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:53 م
عماد أديب
عماد أديب
أحلام عبدالرحمن
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كشف الكاتب والإعلامي عماد الدين أديب، المصالحة مع دولة قطر، تفاصيل زيارة وزير خارجية قطر للسعودية، قائلًا إنها تمت بوساطة عمانية ومطلب أمريكي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن أمريكا تريد أن يتم نوعًا من المصالحة، ليتفرغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للانتخابات الرئاسية، ف يطلب التفرغ لعدو واحد وهو الإيراني، ويهدأ كوشنر والعراق واليمن.

ولفت إلى أن قطر لا ترغب في المصالحة وليست صادقة، لكنها تتماهى مع المطلب الأمريكي.

وأردف أن السؤال المهم الآن:"هل تريد قطر مصالحة السعودية وحدها، أم كل الدول مجتمعة؟ هل تنهي دور اكتشاف خلية إخوانية في الإمارات وتتعهد بألا تفعل ذلك، هل تتوقف عن تمويل الجماعات الإرهابية في سيناء، هل تتوقف عن دعم التنظيم الدولي للإخوان، وهل تتوقف عن دعم إيران ودعم جماعات شيعية في البحرين؟".

وأجاب أديب، عن أسئلته، قائلًا إن قطر لا تستطيع دفع فاتورة المصالحة الآن، لأنه سيحدث تغيير جذري في بيت الحكم في آل ثاني، وتصدع شديد إذا اتخذ قرار يعادي أو يخالف كل التاريخ السابق من مكونات طريقة الحكم المعتمد على قاعدة أمريكية وتحالف مع الإسلام السياسي، واستخدام الصندوق السيادي القطري من أجل عمل شركات تسويق في الخارج لرفع مكانة قطر.

وتابع:"أرى صعوبة إن لم يكن شبه استحالة في المصالحة، ممكن ألا يحدث مصالحة حقيقية ولا يستمر العداء، بمعنى حل مؤقت لحين انتهاء الانتخابات الأمريكية، وأن تهدأ قناة الجزيرة نغمتها، وما يحدث من قطر الآن هو لعبة اضغط حتى لحظة الجلو إلى مائدة التفاوض".

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