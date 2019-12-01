بلدية مرزق الليبية تجدد دعمها للجيش الوطنى لحماية المدينة

جدد المجلس التسييري لبلدية مرزق الليبية، دعمه للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر في محاربة الإرهاب، وحماية المدينة التي تعرضت مؤخرًا لمحاولة هجوم فاشلة من قبل ميلشيات موالية لحكومة الوفاق الغير دستورية والمعترف بها دوليًا.



واستنكر المجلس التسييري لبلدية مرزق، في بيان نقلته قناة "218" الليبية، مساء اليوم الأحد، الهجوم الأخير على المدينة ومحاولة السيطرة على حقل الفيل النفطي، واصفًا إياه بـ "الفاشل".



وأشار المجلس، إلى أن من قام بالهجوم كانوا بقايا العصابات التشادية وحلفاءهم وحاضنتهم الاجتماعية محاولين السيطرة على الحقل الذي يعتبر قوت كل الليبيين.



وأكد البيان دعم المجلس لقوات الجيش الوطني والقوات الموجودة في الجنوب الليبية بآمرة اللواء بلقاسم الآبعج، آملين أن تتمكن قوات الجيش في تأمين المنطقة، وإعادة مدينة مرزق إلى حضن الوطن وتأمين أهاليها حسب وصف البيان.



وأعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، الأربعاء الماضي، أن قوات الجيش تُأمن حقل الفيل النفطي جنوب غرب البلاد، بعد طرد الجماعات الإرهابية التي هاجمته.