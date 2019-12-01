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عالم

إصابة شخصين إثر مهاجمة مسلحين نقطة تفتيش قرب كوت ديفوار

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:44 م
جريدة الدستور
وكالات
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هاجم مسلحون مجهولون نقطة تفتيش تابعة للشرطة بجنوبى دولة بوركينا فاسو بالقرب من الحدود مع كوت ديفوار ساحل العاج مما أسفر عن إصابة شخصين.
ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن راديو فرنسا الدولى القول إن الشخصين أصيبا عندما فتح المهاجمون النار على رجال الشرطة المتمركزين في نقطة التفتيش الواقعة في منطقة ينديري بجنوب غربى بوركينا فاسو قبل فرارهم على دراجات نارية إلى منطقة الغابات.
وأوضحت بلومبرج أن المسلحين قاموا بتوسيع نطاق أنشطتهم من شمالى بوركينا فاسو إلى الأقاليم الواقعة شرق وجنوب غربى البلاد وصولا إلى حدود الدول المجاورة لها والتى سارعت إلى العمل
للحيلولة دون وصول أعمال العنف إلى أراضيها.
وأشارت الوكالة إلى أن سلطات كوت ديفوار أعلنت في أوائل العام الحالى أنها تعزز إجراءات الأمن على حدودها الشمالية مع بوركينا فاسو ومالى، وتزيد من مساهمتها بالأفراد في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالى ليصل عدد جنود كوت ديفوار إلى 800 جندى بدلا من 150 جنديا.

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