محافظ الوادى الجديد يوقع بروتوكول تعاون لدعم منشآت الجامعة

وقع محافظ الوادى الجديد مساء اليوم بروتوكول تعاون مع جامعة الوادى الجديد، لاستغلال عدد من الأصول والمباني لاستكمال ودعم منشآت الجامعة وخدمة العملية التعليمية بها، وذلك على هامش فعاليات منتدى شباب الوادي الجديد الأول الذي أقيم على مدار اليومين بديوان عام المحافظة.



وصرح محافظ الإقليم بأن البروتوكول تضمن استغلال مبنى ديوان عام المحافظة القديم لإقامة كلية للطب والتمريض بدءا من العام الدراسي القادم ٢٠٢٠ ٢٠٢١، وكذلك الاستفادة من المجمع الرياضي بطريق الخارجة باريس، لتدريب وتأهيل طلاب كلية التربية الرياضية. كما تم الاتفاق على استغلال مدرسة أبو طرطور للتعلم الأساسي لإنشاء كلية تعدين، وذلك بهدف ربط التعليم باحتياجات سوق العمل.



الجدير بالذكر أن وزير التعليم العالي قد وافق على إنشاء كلية طب وكلية تمريض بالمحافظة بدءا من العام المقبل.