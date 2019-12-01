سحر السنباطي: حملة تنظيم الأسرة تصل إلى أبعد قرية ونجع بـ 9 محافظات

قالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إن وزارة الصحة أطلقت اليوم الحملة المجانية الأخيرة لهذا العام لتنيظم الأسرة والصحة الإنجابية بـ 9 محافظات.



وأضافت خلال لقائها في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامية خلود زهران، والمُذاع عبر فضائية "on e": "الحملة هي منشطة ننبه بها الأسر أن من حقهم تنظيم حياتهم وأسرتهم ومن هنا جاء الإسم "حقك تنظمي وهذا ليس من حق المرأة فقط ولكنه من حق الأسرة كلها".



وتابعت: أن تعريف تنظيم الأسرة هو حق للزوجين في اختيار التوقيت الأمثل للإنجاب والاكتفاء بعدد من الأطفال دون المساس بالأم والطفل والآن نقول دون المساس بصحة أي فرد من الأسرة.



وأوضحت أن الحملة اليوم في 9 محافظات أساس الشغل بها لا يكون في عواصم المحافظة، ولكنها تنزل لأبعد قرية وأبعد نجع، وتقريبًا قرى حياة كريمة وتقدم الوسائل فيها بالمجان في الوحدات الثابتة والمتنقلة.



وأشارت إلى أن الالسيدات في القرى اتجاههم يميل إلى الطبيبة السيدة وبالتالي تم تلبية رغبتهم في ذلك، ومن الممكن أن يكون لديها شائعات عن الوسائل فالحملة تصحح المفاهيم وترتقي بسلوكيات الأسرة وتقدم خدمات طبية وصحية من خلال العيادات الثابتة والمتنقلة.