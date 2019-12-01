"تعليم الأردن" تحقق في ضرب معلم لطالب داخل مدرسة (فيديو)

شكلت وزارة التربية والتعليم في الأردن، اليوم الأحد، لجنة تحقيق للوقوف على حيثيات تعرض طالب للضرب من قبل معلم داخل غرفة صفية، وذلك إثر تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وأعرب الناطق باسم الوزارة، وليد الجلاد، عن "رفض العنف بكل أشكاله داخل المدارس"، مضيفا أن "الوزارة حريصة على سلامة العملية التعليمية، وصون هيبة وكرامة المعلم، وحق الطالب في الحصول على التعليم المناسب".



وأضاف وليد الجلاد أن "ما نشر، وإن صح داخل إحدى مدارس الوزارة، لا يتعدى كونه حالة فردية، سيتم التحقق منها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها".



ودعا الجلاد المعلمين لاعتماد الأساليب التربوية والإرشادية في التعامل مع الطلبة، وعدم استخدام الضرب كأداة لتعديل سلوك الطلبة، وتطبيق تعليمات الانضباط المدرسي بهذا الخصوص.



وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأحد، مقطع فيديو قالوا إنه وثق تعنيف معلم في مدرسة عدن المهنية في منطقة جبل النصر بالعاصمة عمان، طالبا داخل غرفة صفية.