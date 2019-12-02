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إحباط محاولتى تهرب من الضرائب والرسوم بجمارك الإسكندرية

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 02:29 ص
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهريب بجمارك الإسكندرية، من ضبط محاولتي تلاعب في المنشأ بهدف التهرب من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية.

فبناءًا على الإخباريتين السريتين المقدمتين من مدير إدارة المكافحة بمحاولة شركة للاستيراد والتصدير التلاعب في منشأ مشمول البيان الجمركي رقم ١٠٤٤٩ لسنة ٢٠١٩، والصنف عبارة عن ١٢ طرد قطع غيار سيارات منشأ الصين طبقًا لبوليصة الشحن رقم ٩٧٦٤٦، وكذا محاولة شركة "ا. ج" للاستيراد والتصدير التلاعب في مشمول البيان الجمركي رقم ١٠٨٩٦ لسنة ٢٠١٩، والصنف الوارد ٦ طرود قطع غيار سيارات منشأ تركيا طبقًا لبوليصة الشحن رقم ٣٢٤٧٧١١١.

وتم تشكيل لجنة لتنفيذ الإخباريتين، فتبين للجنة قيام صاحبي الشأن بإخفاء المنشأ الأصلي للبضاعة ووضع استيكرات لمناشئ أخرى للتهرب من الضرائب والرسوم، حيث إنه بمعاينة البيان الجمركي الأول رقم ١٠٤٤٩ لسنة ٢٠١٩ تبين وجود ٣٥٥ كرتونة لوازم فرامل هواء وصواميل تربيط وخراطيم مناشئ "ألمانيا وبولندا والنرويج" بدلًا من المنشأ الأصلي الوارد بالمستندات وهو الصين.

وبمعاينة البيان الجمركي رقم ١٠٨٩٦ لسنة ٢٠١٩ تبين أن الصنف الوارد طلمبة وقود ومارش وسيور نقل حركة منشأ "إنجلترا واليابان والبرازيل والمانيا" بدلًا من المنشأ الأصلي الوارد بالمستندات وهو تركيا، والذي أقر به صاحب الشأن وطلب تطبيق الإعفاء طبقًا للاتفاقية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضري ضبط في مواجهة أصحاب المضبوطات.

كما طلب صاحب الشأن التصالح وسداد التعويض المستحق بالنسبة للمحضر الأول بمبلغ 320130 بالقسيمة رقم 905004، وتم التصالح وسداد التعويض المستحق بمبلغ 135925 جنيه بالقسيمة رقم 906032 بالنسبة للمحضر الثاني.

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