جابر طايع يوضح خطورة التلوث البيئي

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن قضية الماء من أهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والدولية إن لم تكن أهمها على الإطلاق، وخاصة ما يتعلق بالتلوث البيئي الذي أصبح من أكبر المشكلات الكبرى التي تفرض نفسها على الساحة.



وأضاف، طايع، في كلمته على هامش مشاركته في ندوة العلوم الفقهية بسلطنة عمان، أن الدين الإسلامي لا يعيش بمعزل عن الحياة الواقعية ومشاكل الناس وأن الشرع الحنيف صالح لكل زمان ومكان، موضحًا أن من مشاركته في هذا المؤتمر تتركز حول قضية " تلوث المياه وفقه البيئة " هي محاولة لتتبع أسباب تلوث الماء في بيئاتنا وأنواع التلوث.



وأكد أن اهتمام علماء الأمة بالقضايا المصيرية للشعوب العربية والإسلامية، بل ويقدمون الحلول المثلى لقضايا ومشاكل أمتهم، مشيرا إلى أنه ثم حاول طرح مجموعة من الحلول والأطروحات التي من شأنها أن تساهم في إيجاد حل لقضية التلوث مستضيئا بهدي القرآن الكريم ومستلهما كلام الصادق الأمين - صلى الله عليه وسلم- بل ومتتبعا مكانة الماء، وأهميته في الإسلام، وحرص الدين الإسلامي على الماء، وحثه أتباعه على الحفاظ عليه من الإسراف أو من الإفساد سواء بالتلويث أو غيره.