تعرف على مدير أمن أسوان الجديد

تولى اللواء هشام فاروق طلب أبوزيد منصب مدير أمن أسوان، خلفًا عن اللواء محمد عمارة مدير أمن أسوان السابق.



وبخصوص السيرة الذاتية، اللواء هشام فاروق طلب أبوزيد من مواليد محافظة بنى سويف، تقلد منصب مساعد مدير أمن الأسكندرية، ومدير قطاع غرب الجيزة، وحكمدار مديرية أمن الجيزة، ثم مديرا لأمن أسوان.



وكانت وزارة الداخلية، خلال الساعات القليلة الماضية، قد أعلنت عن الحركة الجديدة، وجاء خلالها تعيين اللواء هشام فاروق طلب أبوزيد مديرًا لأمن أسوان، خلفًا للواء محمد عمارة مدير الأمن السابق، بالإضافة إلى أنه تم تغير العديد من مديري الأمن بالمحافظات المختلفة، والتي منها قنا، ومرسى مطروح، والسويس، وغيرها من المحافظات الأخرى.