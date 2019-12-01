السقا يطالب جمهوره بعدم نشر فيديو منتحر برج القاهرة

عبر الفنان أحمد السقا، عن حزنه الشديد على انتحار شاب من أعلى برج القاهرة، ووجه نصيحة خاصة لجمهوره طالبهم فيها بعد نشر الفيديو.



وقال أحمد السقا، في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "يارب احفظنا من كل شر ومن كل مراحل الاكتئاب ومن الحزن.. بلاش شير للفيديو الموضوع مؤذي لأهله ولينا كلنا.. برج القاهرة".



يذكر أن حادث انتحار شاب من أعلى برج القاهرة، بعد مغافلة صديقه، تسبب في حالة حزن كبيرة لجميع أطياف الشعب المصري، وأكدت عائلته أنه كان يعاني من اضطراب نفسي خلال الخمسة أشهر الأخيرة.

