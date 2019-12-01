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اقتصاد

جزر القمر تسعى لجذب استثمارات بـ4.6 مليار دولار

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 10:26 م
الدولار
الدولار
وكالات
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قال رئيس جزر القمر غزالي عثماني، إنه يتطلع لجمع نحو 4.2 مليار يورو (4.63 مليار دولار) في مؤتمر للاستثمار هذا الأسبوع في إطار جهوده لتعزيز الاستقرار السياسي، وتحسين الاقتصاد في بلاده قبل انتخابات العام المقبل.

وفي السنوات القليلة الماضية نعمت جزر القمر، التي تقع بين موزمبيق ومدغشقر، بمزيد من الاستقرار، غير أن إعادة انتخاب عثماني في مارس، جاء وسط مزاعم بتزوير الانتخابات التي أتاحت له حكم البلاد لفترة أخرى وربما أكثر.

وقال عثماني لـ"رويترز": "جزر القمر عاشت فترات عصيبة لكننا قررنا طي الصفحة، وإن الأولوية ستكون لجذب الاستثمار في قطاع السياحة إضافة إلى المشروعات الزراعية والنقل والطاقة".

وأضاف: نستهدف (جمع) 4.2 مليار يورو، البلد في حاجة للسير قدما، وهذا المؤتمر يستهدف تحقيق ذلك، أتعشم أن يستفيد الكل منه، حتى المعارضة، وإن الفرص المربحة المحتملة في قطاع النفط والغاز ستُطرح في مرحلة لاحقة.

وكان عثماني، وهو ضابط سابق في الجيش وصل إلى السلطة لأول مرة في انقلاب في عام 1999، يتحدث قبل مؤتمر دولي ينظمه البنك الدولي والحكومة الفرنسية في باريس هذا الأسبوع يحدد خطة اقتصادية تمتد حتى عام 2030.

وكانت أحزاب المعارضة قد هددت بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل ما لم تتلق ضمانات بشأن شفافيتها. وقال عثماني إن لدى المعارضة بعض المظالم المشروعة وإنه يأمل أن يعالج المؤتمر بعض ما يثير قلقها.

وتعد جزر القمر، وهي أرخبيل في المحيط الهندي، واحدة من أفقر دول العالم، ويقدر عدد سكانها بنحو 800 ألف نسمة فقط، ويعتمدون على تصدير زهور يلانج يلانج، وهي مكون رئيسي في صناعة العطور،
والفانيليا والقرنفل، وكلها عرضة لتقلبات الأسعار.

وشهدت جزر القمر فترة من عدم الاستقرار السياسي، في ظل تاريخ من الاغتيالات وغزوات المرتزقة ونحو 20 انقلابا أو محاولة تمرد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1975، وهو أمر يعزوه كثير من السكان إلى استمرار تدخل الفرنسيين في شؤونهم.

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