انخفاض أسعار العملات المشفرة أمام الدولار

سجلت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" انخفاضا بنسبة 3% منذ الساعة الخامسة من مساء السبت (بتوقيت نيويورك)، ليصل سعرها إلى 7 آلاف و323 دولارا، عند الساعة الثانية عشرة مساء الأحد، وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية (بيتستامب)، ومقرها لوكسمبورج.



وذكرت وكالة أنباء بلومبرج، الأحد، أن سعر عملة الريبل سجلت انخفاضا بنسبة 1.3% ليصل سعرها إلى 22 سنتا، وهي تقل حاليا بنسبة 93% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في 4 ينايركانون الثاني 2018 وبلغ 3.32 دولار، وتراجعت بنسبة 63% حتى الآن خلال العام الجاري.



وسجلت عملة إثريوم المشفرة انخفاضا بنسبة 1.2% إلى 150 دولارا.



وارتفعت في المقابل قيمة عملة بيتكوين بنسبة 0.2% لتصل إلى 47 دولارا.



وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 4.7%، حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين 7 آلاف و234 دولارا و7 آلاف و576 دولارا، وتقل حاليا بنسبة 63% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في 17 ديسمبركانون الأول 2017 وبلغت 19 ألفا و666 دولارا.