أول تعليق من "الإفتاء" على انتحار طالب من أعلى برج القاهرة

أثارت واقعة انتحار طالب بكلية الهندسة من أعلى برج القاهرة، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حول حكم المنتحر في الإسلام، وانقسم المعلقون بين من يراه كافرًا، ومن يرى أن حسابه عند الله.



ونشرت دار الإفتاء المصرية، بعد ساعات قليلة من الواقعة، منشورًا تدعو فيه لعدم قتل نفس، وذكرت الآية القرآنية "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا".



وفي سؤال سابق ورد إلى دار الإفتاء عن حكم المنتحر، هل يغسل أم لا، قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الانتحار حرام شرعًا، ومن كبائر الذنوب، وقرأ الآية "ولا تقتلوا أنفسكم"، كما أشار إلى أنه ورد في سنة النبي، "من قتل نفسه بشىء عذب به يوم القيامة".



وأكد الأمين، أن الانتحار معصية كبيرة، لكن المنتحر المسلم لا يخرج من الملة، وليس كافرًا، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين.



وتلقى قسم شرطة قصر النيل، بلاغًا بسقوط طالب من أعلى برج القاهرة، جثة هامدة عقب قطعه تذكرة وصعوده إلى البرج والانتحار من أعلى البرج بسبب مروره بأزمة نفسية، وانتقلت القيادات الأمنية وتم التحفظ على جثة المتوفى وأخطرت النيابة لمناظرة الجثة.