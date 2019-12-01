مشروعات النواب تطالب الحكومة بسرعة ضم الاقتصاد الموازي

كشف محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، عن الإجراءت التي يجب علي الحكومة اتخاذها خلال الفترة المقبلة؛ لتسريع الإجراءات الخاصة بضم الاقتصاد غير الموازي، وأهمها الدعم التمويلي الموجه لجذبها، والوارد في قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الجاري مناقشته داخل اللجنة، بمشاركة الجهات التنفيذية المعنية بتطبيقه.



وقال مرعي، لـ"الدستور"، إن تفعيل الدعم الوارد في القانون سيسهم في دفع أصحاب تلك المشروعات لتوفيق أوضاعهم، والدخول في المنظومة الرسمية لاقتصاد الدولة يتطلب من الحكومة توفير مناطق صناعية مرفقة تحت بند التمويل، بحيث يتم تخصيصها لطالبي التقنين بأنظمة سداد طويلة الأجل أو مقابل نسبة من قيمة الأرض، لافتًا إلى أن اتباع هذا التخصيص سيمكن المنتفعين به من الحصول علي قروض بنكية لتطوير أنشطتهم، بإعتباره سند ملكية رسمي.



تابع "الإسراع في تلك الإجراءات سينعكس إيجابًا علي الاقتصاد، ويدعم استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وذلك من خلال الحصيلة الضريبية التي ستتوفر نتيجة تقنين أوضاع تلك الأنشطة".



أضاف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب "دخول هذه الأنشطة الصناعية الموازية، تحت مظلة النشاط الرسمي، سيسهم في وضع رؤية واضحة لحجم المشروعات الصناعية المطلوبة، لتقليل حجم السلع المستوردة، بتوفير البديل المحلي لها".