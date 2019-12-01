انتشال 5 جثث جديدة ضحايا سفينة المهاجرين الغارقة بإيطاليا

انتشل الغواصون التابعون لقوات حرس السواحل الإيطالية، اليوم الأحد، 5 جثث جديدة من ضحايا سفينة المهاجرين التي تعرضت للغرق أواخر الشهر الماضي.



وذكرت شبكة أيه بي سي نيوز الإخبارية الأمريكية، أن عدد ضحايا السفينة، التي غرقت بالقرب من جزيرة " لامبدوسا " الإيطالية في الثالث والعشرين من نوفمبر الماضى، ارتفع بعد انتشال الجثث الخمس إلى 18 غريقا على الأقل.



وكانت قوات الإنقاذ الإيطالية، قد تمكنت من إنقاذ 149 شخصا من ركاب السفينة التي كانت مكدسة بالمهاجرين بعد انطلاقها من السواحل الليبية في طريقها إلى أوروبا.



ويقول بعض الناجين إن هناك 20 شخصا من ركاب السفينة ما زالوا في عداد المفقودين.