"واحد صاحبي ماتعرفوش".. 7 طرق للهروب من السعادة

هناك بعض الطرق للوصول للسعادة، وهي ليست معبدة بالطبع، وليست دائمة، ولكن أبسطها وأكثرها يسرا، هو أن تشعر بقيمة ما بين يديك الآن، ليس ما لا تملكه. كما أن هناك إضافة أخرى بسيطة، وهي ألا تختلق لنفسك مشكلات من العدم.في طريق عرض تلك الفلسفة، قرر المخرج المتمكن من أدواته موريس عدلي، بالتعاون مع الشابين الموهوبين عمر الجمل، وباسم موريس، تقديم مسرحية "واحد صاحبي ماتعرفوش"، وهي آخر أعمال فرقة "بلاك آند وايت" المسرحية".المعلومات الأساسية التي يجب أن نوردها هنا، أن المسرحية عرضت يومي الجمعة والسبت ٢٩ و٣٠ نوفمبر ٢٠١٩، على خشبة مسرح قاعة النيل بالمركز الكاثوليكي للسينما، بوسط القاهرة.كنا هناك، نشاهد، ونتابع، في محاولة نتمنى لها أن تصيب، لاستعراض ما رآه الجمهور، وغايته، ومدى جودته، واحتفاءً بالشباب وجهودهم.أهم رسالة في العرض، والتي هي أكثر قيمة من أي شيء، هي الحضور المكثف من الجمهور، وامتلاء قاعة العرض عن آخرها، في عرض استمر لثلاث ساعات، لم يشرد فيها المتفرجون، إلا قليلا في النهايات، ولكن التماسك والحالة الموجودة، كانت تنجح في استعادتهم مرة أخرى.إلى جانب ذلك نضيف أيضا، أن هناك رسالة أخرى قيمة جدا، ترد على الكثير من تساؤلات تجار الفن. هل نستثمر في المسرح؟ بالطبع العرض يجيب، فبإمكانيات معقولة وممثلين موهوبين ليسوا أسماءً معروفة، يمكنك أن تقدم عملا جيدا يلقى استحسان الجمهور، بل ويكون أيضا مفرخة للنجوم."واحد صاحبي ماتعرفوش" هو إفيه شهير مأخوذ من فيلم "البحث عن فضيحة"، وأيضا نفس الفكرة تتشابه، بالطبع مع اختلاف النص والأحداث.فكرة العرض تتلخص في رجل أعمال ثري يدعى هادي الجبلة، ولد لأسرة ثرية، لم يواجه أية متاعب خلال حياته، فيذهب إلى الدكتور محب، وهو طبيب نفسي، كي يساعده في الشعور ببعض الكآبة والحزن، لأن مشكلته الوحيدة أنه لا يملك أية مشكلات.ومن خلال سبعة اسكتشات مختلفة، وهي حكايات يعرضها الطبيب على رجل الأعمال، تدور أحداث العرض. والحكايات السبع بالطبع، تعرض مشكلات نقابلها في حياتنا العادية، تستعرض المواقف السيئة، والأمور المؤسفة، بمعالجة كوميدية، تنتهي في كل مرة بمأساة، علّ ذلك يؤثر في الرجل الثري، والذي بعد كل تلك المشاهد، لم يشعر بالحزن.المؤلفان والمخرج يشيران أيضا لنقطة مهمة، وهي أن الأغنياء الذين لم يعايشوا حياة الفقراء، لن يشعروا بهم أبدا، يجب أن نقترب من بعضنا، لأننا في النهاية جزء من نسيج عالم واحد.الذي ولد غنيا لا يعيبه شيء، والذي جاء فقيرا ليس عيبه، المهم هو كيف نؤدي دورنا في الحياة.الاسكتشات السبع كان أولها يدور حول الزواج ويعالج قضية الخيانة، والميك أب الذي يغير شكل الفتاة، وبعض مواقف ليلة الدخلة.الثاني كان داخل صالون الحلاق، وما يشاع عن ممارسي هذه المهنة من الثرثرة وخلافه، والتي تنتهي بجريمة قتل.والثالث وكان الأحب للجمهور بفعل التصفيق، وهو الخاص بالمحسوبية التي أدت لصعود خمسة مصريين لسد ثقب الأوزون المخروم والفكرة أنهم جميعا أقرباء الشخص الذي يختار فريق الرحلة، إلا واحدا فقط، وهم جميعا ليسوا مؤهلين لهذا العمل من الأساس، فأحدهم عامل بناء، وآخر لا يعمل شيئا وهكذا، وبعد عدد من الدقائق المليئة بالكوميديا، والفتي الذي هو عادة عند كثير من المصريين، ينتهي الأمر بانفجار المركب الفضائي.رابع الاسكتشات ناقش قضية الحصار الذي يفرض على الفتيات سواء من الأسرة أو المجتمع، وكذلك التحرش، وعدد من الضغوط النفسية، التي تنتهي بزواج بطلة الإسكتش من رجل يكبرها بـ١٧ عاما، ثم بعد ذلك انتحارها.خامس إسكتش وهو عن "المصلحة الحكومية"، وكان أحد أكثر ما قدم سخرية، حيث إننا جميعا مررنا بنفس الموقف في محاولات استخراج الأوراق المطلوبة، الإسكتش يعرض الوجهين، الموظف المرتشي والكسول، ومن الذكاء أيضا، عرض فكرة المواطن الناصح، الذي يحاول التحايل على الموظف بطرق ملتوية للحصول على ما يريد. وهو أيضا ينتهي بوفاة بطل الإسكتش.سادسها ناقش النميمة في عزاء "الحاج سيد الحافي" الرجل الذي توفي وكانت سيرته علنا أنه رجل تقي، ولكن يتبين بعد ذلك أنه كان يتاجر في المخدرات ومتزوج من امرأتين، وهارب من جريمة قتل. وبالطبع نعرف كل ذلك من خلال نميمة المعزين، الذين ذكروا كل شيء إلا محاسن المتوفى.الإسكتش الذي قرر صناع العمل أن يختموا به كان رسالة حادة. من داخل "دار الوفاء لرعاية كبار السن"، حيث قرر أربعة إخوة إيداع أبيهم الطاعن في السن تلك الدار، وهي جيدة وسعرها مرتفع، ولكن هم جميعا لا يستطيعون الاعتناء به، الإسكتش كان دقيقا، بطريقة قربته جدا من الجميع، حيث إنه لم يظهرهم عاقين، بل كانوا يفعلون ذلك مضطرين، وبعد أن دخل والدهم وقفوا معا يتذكرون مآثر الرجل، حتى إذا قرروا أن يعدلوا عن قرارهم، ويخبروا إحدى الممرضات بالقرار، تجيبهم بأنه لا يمكنها تنفيذ طلبهم، لأنه مات. النقطة التي لا يمكنهم معها استعادة الماضي، لا يمكنهم الاعتذار، لا يمكنهم التراجع، ولا فعل أي شيء. الرسالة في الأساس كانت في عنوان الدار "الوفاء"، نحتاج هذه الخصلة في حياتنا، وأن نفكر جيدا قبل أن نقدم على أشياء نندم عليها، وقد لا يسعفنا الزمن لنصحح أخطاءنا.العرض إجمالا ممتع، يجعلك تضحك وتحزن، ويمكنك أن تقرأ مدى المجهود المبذول على وجه أحد نجوم العرض مثلا، وهو عمر الجمل أحد المؤلفين، وكذلك أحد أبطال العرض، ففي النهاية أثناء تلقي تحية الجمهور، كان يقف على يسار المسرح، ثم أخذ شهيقا وأتبعه بزفير بينما ينحني، ليقول لنفسه، الحمد لله قد أتممنا عملنا الشاق.مخرجو العروض المسرحية، كمن يرتب ليوم زفافه، يجب أن تراقبهم خلال العرض لترى من نظراتهم وتصرفاتهم قيمة العمل، المخرج موريس عدلي، كان كذلك، يتابع مولوده يحبو على خشبة المسرح، ويتفاعل مع الممثلين، ويستمع بأذنيه لضحكات الجمهور، لكي يطمئن على صنعته.الإمكانيات المتاحة ماليا، والتي يبدو أنها كانت جيدة نوعا ما، أسهمت في خروج ديكور جيد، وكذلك ملابس، وإكسسوارات.العرض متماسك، ربما يحتاج نوعا ما لأن يتم اختصاره نظرا لطوله، وكذلك حجم قطع الديكور كان كبيرا بشكل ما وغير متناسب مع مساحة خشبة المسرح، وهو ما سبب بعض التأخير خلال تغيير الديكور بين المشاهد، ولكن كان هناك تدريبا جيدا على هذا الأمر، حتى يمكن أن يتم بأسرع وأدق الطرق، ولكن أيضا ما زال يسبب مشكلة.أبطال العمل أسهموا في أكثر من شيء، لم يكن دورهم التمثيل فقط، فقد ساعدوا في تغيير الديكور والكتابة والموسيقى وكل شيء، فريق يعمل كوحدة واحدة من أجل المتعة.الأداء كان رائعا جدا، بعضهم يستحق أن يتلقى عروضا لكي يراه جمهور أوسع، بعضهم يسير بخطى جيدة. وعلى ذكر الخطى فقد كانت حركاتهم ووقفاتهم على خشبة المسرح مرتبة بشكل جيد وسلسة، وهو بالطبع عمل المخرج الواعي.ومن اللفتات الرائعة حضور عدد من النجوم بينهم النجم ماجد الكدواني، والنجم منير مكرم، والمخرج هشام جمعة، والمخرج أحمد الجندي، والمخرج تامر محسن، والمخرج وائل فرج، والمخرج أمير رمسيس، والفنان حمدي السيد، والفنان ناجح نعيم، والفنان فيليب فكرى.كلمة الكدواني بعد نهاية العرض، كان يمكنك أن ترى وقعها على أبطال العمل، لأنه أيضا ابن للمسرح، وتلميذ سابق لنفس المخرج، ويشعر بهم، وبما يمرون به من أجل تحقيق حلمهم.بقي أن نذكر صناع العمل وهم حسب الظهور: أحمد الشرقاوي، أيمن صلاح، أحمد توبة، ياسمين القباني، حسن سعيد، باسم موريس، إبراهيم كامل، عبدالرحمن حسن، باهر الشافعي، عمر الجمل، مُهره مدحت، أمل مصطفى.هذا إلى جانب فريق ما وراء خشبة المسرح: فوتوغرافيا روبير أبوالرضا، إكسسوارات ممدوح شعبان، تنفيذ ملابس حمادة البراوي، إعداد موسيقي باسم موريس، تنفيذ موسيقى محمد صلاح، وساعد في الإخراج أحمد طارق، وشارك: في الكتابة أحمد الشرقاوي، أحمد طارق، ياسمين غريب.العرض جيد، يستحق المشاهدة، مسرح الشباب مليء بالنجوم الذين يقدمون ما لديهم، ويجب أن ندعمهم.