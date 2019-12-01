"المصرية للمطارات" تكشف حقيقة تأخر إقلاع طائرة للكويت

كشفت الشركة المصرية للمطارات، مساء اليوم، تفاصيل واقعة تأخر إقلاع الطائرة المتجهة من مطار برج العرب إلى الكويت عصر الأحد موضحًا أن عطلًا فنيًا مفاجئًا أصاب الطائرة وتم تأجيل الإقلاع؛ حفاظًا على سلامة الركاب.



قال اللواء وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات، في تصريحات صحفية، إن الرحلة التي تحمل رقم Q555 تابعة لشركة العربية للطيران، كان مقرر إقلاعها في الساعة 3:55، لكن العطل الفني أدى إلى تأجيل إقلاع الرحلة؛ حفاظًا على الركاب.



قال رئيس الشركة المصرية للمطارات، إنه تم إبلاغ الشركة التي تتبع لها الرحلة واستدعاء طائرة أخرى من مطار شرم الشيخ وعلى وشك الوصول إلى مطار برج العرب، لتغادر من مطار برج العرب لنقل الركاب إلى وجهتهم بالكويت.



أكد النشار أنه تم إبلاغ الركاب بالأمر والاعتذار، فضلًا عن تقديم وجبتين غداء، حتى وصول الطائرة التي تقلهم إلى الكويت، موضحًا أن وجود عطل فني في أي طائرة أمر وارد في جميل دول العالم، وأنه تم اتخاذ قرار إلغاء إقلاعها؛ حفاظًا على سلامة الركاب وأمنهم.