"مرآة على الخشب" مع أبناء جزيرة شارونة مغاغة

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات وعروضًا ثقافية وفنية فى الأسبوع الخامس من المرحلة الثانية من البرنامج الثقافي والفني الشامل لتعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف والأحداث الطائفية بفرع ثقافة المنيا بقصر ثقافة مغاغة بجزيرة شارونة بمغاغة، المقرر أن يستمر حتى 5 ديسمبر الجاري.



تضمن اليوم الثانى ورشة تصميم وحدات أثاث من الخشب البوهيمى مع الفنان بدوى مبروك، والذى أوضح الكثير عن ديكور المنزل وكيف تخطط لأي نوع من التجديد فيه إذا أردت ذلك، مع مراعاة بعض الأشياء قبل التنفيذ ومنها التأكد من أن الأخشاب المستعملة مصنفرة بشكل جيد، حتى تكون صالحة لاستخدامها قدر الإمكان بديكور المنزل.