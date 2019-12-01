"شبهة نصب".. القصة الكاملة لظهور عبدالله رشدي على شاشة المحور من "باب خلفي"

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، القصة الكاملة لظهور الداعية عبدالله رشدي، على شاشة قناة المحور الفضائية في برنامجه "شريان الخير" الذي تم إيقافه، بالتحايل واستخدام "باب خلفي" للظهور على الشاشة.

وأضاف في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن عبدالله رشدي اتفق مع إدارة القناة على تقديم برنامج إعلاني " باسم "شريان الخير"، وأول ما ظهر كان برنامجًا مريبًا لأنه كان يتحدث عن جميعة خيرية اسمها "سقيا الماء".

وواصل أن عبدالله رشدي ظهر في فقرة من برنامج الزميلة دعاء صلاح، ثم بعد ذلك طلب تقديرم برنامج مدفوع مقدمًا، وهو أمر متعارف عليه في كل القنوات.

واستكمل أن الغريب أن عبدالله رشدي ظهر لجمع التبرعات والأموال، في برنامجه من الحلقة الثانية له.

وتقدم الدكتور محمد الباز ببلاغ على الهواء لوزارة التضمان لتعقب جمعية "سقيا الماء"، ومعرفة مدى حصولها على ترخيص من الوزارة، خاصة وأنه بتتبع هذه الجميعة لم نجد لها أصل إلا في السعودية.

وواصل أن الوزارة يجب أن تعلم كم التبرعات التي جمعها عبدالله رشدي لهذه الجمعية، وهل هي مرخصة أم لا.

وتابع أن عبدالله رشدي يتحدث باسم الأزهر، وكأن الأزهر يحميه، مضيفا: "أن الامر تخطى فكرة التطرف الذي يمارسه عبدالله رشدي، إلى وجود شبهة نصب".

وتابع "الباز"، أن إدارة قناة المحور لم تكن متواطئة بأي شكل من الأشكال مع عبد الله رشدي، ولما تبين لها طبيعة البرنامج بعد عرضه تم إنهاء التعاقد معه.