الأحد 01 ديسمبر 2019 الموافق 04 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

"شبهة نصب".. القصة الكاملة لظهور عبدالله رشدي على شاشة المحور من "باب خلفي"

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:57 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
طباعة

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، القصة الكاملة لظهور الداعية عبدالله رشدي، على شاشة قناة المحور الفضائية في برنامجه "شريان الخير" الذي تم إيقافه، بالتحايل واستخدام "باب خلفي" للظهور على الشاشة.

وأضاف في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن عبدالله رشدي اتفق مع إدارة القناة على تقديم برنامج إعلاني " باسم "شريان الخير"، وأول ما ظهر كان برنامجًا مريبًا لأنه كان يتحدث عن جميعة خيرية اسمها "سقيا الماء".

وواصل أن عبدالله رشدي ظهر في فقرة من برنامج الزميلة دعاء صلاح، ثم بعد ذلك طلب تقديرم برنامج مدفوع مقدمًا، وهو أمر متعارف عليه في كل القنوات.

واستكمل أن الغريب أن عبدالله رشدي ظهر لجمع التبرعات والأموال، في برنامجه من الحلقة الثانية له.

وتقدم الدكتور محمد الباز ببلاغ على الهواء لوزارة التضمان لتعقب جمعية "سقيا الماء"، ومعرفة مدى حصولها على ترخيص من الوزارة، خاصة وأنه بتتبع هذه الجميعة لم نجد لها أصل إلا في السعودية.

وواصل أن الوزارة يجب أن تعلم كم التبرعات التي جمعها عبدالله رشدي  لهذه الجمعية، وهل هي مرخصة أم لا.

وتابع أن عبدالله رشدي يتحدث باسم الأزهر، وكأن الأزهر يحميه، مضيفا: "أن الامر تخطى فكرة التطرف الذي يمارسه عبدالله رشدي، إلى وجود شبهة نصب".

وتابع "الباز"، أن إدارة قناة المحور لم تكن متواطئة بأي شكل من الأشكال مع عبد الله رشدي، ولما تبين لها طبيعة البرنامج بعد عرضه تم إنهاء التعاقد معه.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من نسرين طافش بعد انفصال أصالة وطارق العريان

منذ أقل من ساعتين

11 مساعدًا للوزير.. تفاصيل حركة تنقلات الداخلية

منذ حوالي 4 ساعات

الحكومة والبنك المركزي يستعدان لإعلان مبادرة دعم الصناعة

منذ حوالي 4 ساعات

صديق المنتحر من برج القاهرة يكشف مفاجأة لـ"الدستور": "لا يعاني من شيء"

الصور

image description

محافظ بنى سويف محذرا رؤساء المدن: أتابع بنفسي مستوى الخدمات بشكل مفاجئ

image description

تنشيط اللغة الفرنسية عند الطلاب في ورشة عمل بجامعة أسيوط

image description

"التوعية بمخاطر الختان" ندوة بالقومى للمرأة فى الإسكندرية

image description

العثور على طفلين حديثي الولادة في قنا (صور)

image description

بالصور.. المؤتمر الصحفى للكشف عن تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحى

الأكثر قراءة

"شبهة نصب".. القصة الكاملة لظهور عبدالله رشدي على شاشة المحور من "باب خلفي"

زيادة المعاشات فى يونيو بحد أقصى 15% بداية من يناير 2020

11 مساعدًا للوزير.. تفاصيل حركة تنقلات الداخلية

أول تعليق من نسرين طافش بعد انفصال أصالة وطارق العريان

أيام زمان

ضحايا ناجي العلي.. لهذا السبب قرر نور الشريف الهجرة من مصر

هكذا كفرتُ ثم تُبت.. محمود الجندي يروي حكايته مع الإلحاد

«يرضعن الأطفال أمام الزبائن».. أسرار «العوالم» في شارع محمد علي

الوجه الشرير لـ يوسف السباعي.. كره نجيب محفوظ وسرق إحسان عبد القدوس

ads

نجم الساعة

ضحايا ناجي العلي.. لهذا السبب قرر نور الشريف الهجرة من مصر

الصحة

5 أسباب لانتفاخ العينين

الدهون تزيد فرصة الإصابة بسرطان البروستاتا

بنجلاديش تعتزم حظر السجائر الإلكترونية

5 طرق لحل مشاكل الأطفال الغذائية

الرئيس نيوز

‎ياسمين رئيس تشارك أحمد الفيشاوي بطولة "الحارث"

تركيا: مستعدون للتفاوض بشأن الاتفاقية مع ليبيا

المصرية للمطارات: لا نسمح بواحد في المليون وجود عطب بالطائرة قبل الإقلاع

"الأرصاد": لا أمطار غزيرة على القاهرة الفترة المقبلة أبدا

منوعات

العواصف الثلجية في أمريكا تحول رحلات عيد الشكر إلى كابوس

"واحد صاحبي ماتعرفوش".. 7 طرق للهروب من السعادة

في ذكراها.. اللحظات الأخيرة بحياة سامية جمال

فى ذكرى وفاتها.. تصريحات نارية لسامية جمال تلخص رحلتها

كشكول

تفاصيل تفعيل مبادرة "صنايعية مصر" القومية بجامعة طنطا

طلاب حقوق أسوان يمثلون مسرح الجريمة

مؤتمر دولي للقطاع الطبي بالأزهر بالتعاون مع جامعة رأس الخيمة

رئيس الرقابة الإدارية بجامعة المنيا: 32 مليار جنيه عوائد ضبط جرائم فساد

إسلام سياسي

السلطات الأيرلندية تلقى القبض على "عروس داعش"

شيخ السنوسية: نرفض وجود ميلشيات مسلحة فى ليبيا سواء صوفية أو سلفية

قيادى صوفى يكشف السبب الحقيقى وراء الهجوم السلفى على " إبراهيم أبوحسين"

"صوفية الجزائر" تحمل السلاح خلال إحتفالات المولد النبوى

مقالات الرأي
د. منى حلمى
21 نوفمبر.. ميلاد عاشقة الجرأة والحكمة والأسئلة المحرمة
مؤمن المحمدي
السخرية
ماجد حبته
قمة إرهابية مصغرة!
ماجد حبته
جريمة بريطانيا العظمى
المزيد

الثقافة

"مرآة على الخشب" مع أبناء جزيرة شارونة مغاغة

"ثقافة الشرقية" تناقش دور الأدب في مواجهة الإرهاب

صلاح زهير يتجول في علم البلاغة والنحو بـ"أدب السويس"

حسن عبدالموجود في دار بتانة بـ"عين القط"

صفحتنا ع الفيس بوك