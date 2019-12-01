الغد يتحالف مع الوفد استعدادًا لمعركة المحليات والنواب

قال موسى مصطفى، رئيس حزب الغد، رئيس المكتب التنفيذي بتحالف الأحزاب المصرية، إن الحزب مستمر في عمل البرنامج التأهيلي الوطني والسياسي، استعدادًا لخوض الانتخابات المقبلة سواء برلمان أو شيوخ أو محليات، مضيفًا أن الحزب يقوم في الفترة الحالية بتجهيز الأسماء المتفق عليها؛ لدفعها في انتخابات المحليات أو البرلمان القادمة.



أضاف موسي، لـ"الدستور"، أن الحزب سيخوض المعركة الانتخابية مع الائتلاف الليبرالي الذي أطلقه بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، رئيس لجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لافتًا إلى أن الائتلاف سيمثل كتلة قوية في خوض الانتخابات المقبلة:"خلال الفترة المقبلة سيكون هناك اجتماع مع أبو شقة وعدد من الأحزاب التي ترغب في الانضمام إلى تلك الإئتلاف، فضلًا عن حزب الغد لن يخوض الانتخابات تحت مسمي تحالف الأحزاب المصرية".



تابع "الحزب لديه برنامج خاص بالشباب ضد الوعي الزائف الذي يقوم به تنظيم الإخوان الإرهابي، والقنوات المتطرفة التي تدعمها دولتا قطر وتركيا الأمر الذي تواجهه الدولة المصرية، وذلك ضمن البرنامج التأهيلي الوطني والسياسي الذي سينظمه الحزب".