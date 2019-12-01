"تويوتا" تكشف عن سيارتها RAV4 الهجين في لوس أنجلوس

أزاحت شركة تويوتا الستار عن سيارتها RAV4 الهجين، خلال المشاركة ضمن فعاليات معرض لوس أنجلوس الدولي للسيارات والممتد حتى 1 ديسمبر.



وأوضحت الشركة اليابانية أن السيارة الهجين Plug-in الجديدة، والمقرر طرحها في الأسواق خلال النصف الثاني من العام المقبل، تعتمد على نظام دفع بقوة 225 كيلووات228 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.



ويتولى جزء الاحتراق الداخلي محرك بنزين سعة 2.5 لتر يعمل بتقنية الحقن المباشر، في حين يتولى الجانب الكهربائي محركين كهربائيين، ومن خلال تضافر هذه المحركات الكهربائية مع محرك الاحتراق تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلمس في 6.2 ثانية.



وتروج الشركة اليابانية لسيارتها الجديدة من خلال معدل انبعاثات أقل من 30 جمكلم، وتبلغ السيارة مدى السير 60 كلم عند انفراد التيار الكهربائي بعملية الدفع.

وتتمتع السيارة بباقة موسعة من التجهيزات القياسية مثل المقاعد الكهربائية مع وظيفة التدفئة والشاشة اللمسية قياس 8 بوصات والجنوط الكبيرة من الألومنيوم قياس 18 بوصة والكشافات العاملة بتقنية LED.