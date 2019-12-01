اللواء شريف غريب.. من ضابط مباحث بالإسكندرية إلى مدير أمن قنا

أصدر اللواء محمود توفيق، اليوم الأحد، حركة تنقلات محدودة بصفوف وزارة الداخلية، كان من بينها نقل اللواء شريف عبد الحميد إبراهيم غريب، مديرًا لأمن قنا، خلفا للواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا الأسبق.



وتقلد مدير أمن قنا الجديد، العديد من المناصب خلال فترة عمله بوزارة الداخلية، والتي من بينها ضابط بالمباحث الجنائية بمديرية أمن الإسكندرية، منذ بداية عمله الشرطي، وعمل في مباحث قسمي شرطة سيدي جابر واللبان بالإسكندرية، وتمت ترقيته لمفتش شرطة ثم عميدا حتي مديرًا للمباحث الجنائية بمديرية أمن الإسكندرية، وتلقد بعدها منصب مديرًا للإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، حتى أصدر وزير الداخلية قراره ليعمل مديرًا لأمن قنا أخيرًا.