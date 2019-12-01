رضوى مختار: أبوشقة أعاد المرأة الوفدية لعصرها الذهبي

أكدت الدكتورة رضوى مختار، رئيسة لجنة المرأة بوفد بني سويف، أن المرأة الوفدية بشكل عام، وجدت اهتمامًا كبيرًا من زعيم حزب الوفد بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب وباعث نهضته في العصر الحديث.



جاء ذلك على هامش المؤتمر الجماهيري الحاشد لتدشين مبادرة "الوفد مع المرأة" في الصعيد أمس السبت، بحضور أبوشقة وعدد من قيادات الوفد، وحشود من المواطنين.



وقالت رئيسة لجنة المرأة بوفد بني سويف، إن مبادرة الوفد مع المرأة تعد إحدى المبادرات البارزة التي أطلقها الحزب مؤخرًا ضمن العديد من المبادرات الفعالة، بهدف تكريم المرأة في ربوع الجمهورية ورفع المعاناة عن كاهلها وتأهيلها لخوض الاستحقاقات السياسية المقبلة جنبا إلى جنب مع الرجل.



ولفتت رضوى مختار إلى أن دعم زعيم الوفد غير المسبوق للمرأة بوجه عام وللمرأة الصعيدية بوجه خاص، سيدفعها لتقديم المزيد من الجهد من أجل رفعة الوفد وإعلاء شأن الوطن، مؤكدة أن أبوشقة أعاد المرأة الوفدية إلى عصرها الذهبي.