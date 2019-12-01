سامي غنيم.. من السياحة إلى مدير أمن الإسكندرية للقضاء على البلطجة

تولي اللواء سامي غنيم، منصب مدير أمن محافظة الإسكندرية، وفقًا للقرار الوزاري الذي أصدره، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مساء اليوم الأحد، بإجراء حركة تنقلات مفاجئة لقيادات الوزارة التي شملت 27 اسمًا على مستوى قطاعات ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.



وشغل اللواء سامى عبد الرازق غنيم، منصب الرجل الثاني في مباحث القاهرة، ثم مساعدًا لوزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لشرطة السياحة، قبل أن يصدر قرارًا بمجيئه إلى الإسكندرية خلفًا للواء أشرف الجندي، الذي انتقل مديرًا لأمن محافظة القاهرة.



وقال مصدر أمني إن غنيم تم اختياره لكفائته الفائقة في العمل وأنه جاء للقضاء على البلطجة والإرهاب، ونشر الأمن والأمان بين المواطنين في المحافظة.