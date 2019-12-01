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سياسي

مقترح برلماني بتشكيل كتائب وطنية للرد على الشائعات

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:45 م
جريدة الدستور
إسلام نصير
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اقترح محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالنواب، تشكيل كتائب وطنية؛ للرد بشكل سريع على الشائعات التى تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى المُختلفة، كما اقترح أيضا تواجد نُخبة من المُفكرين والأكاديميين على مواقع التواصل الاجتماعى لتوضيح الحقائق أولا بأول.

أشار حسين إلى توجه الدولة نحو تأهيل الشباب قبل تمكينهم، قائلا "90% من الشباب الذى تم تمكينه قبل 2014 لم ينجحوا فى المهام التى أُسندت إليه، وما كان ينقصنا هو التأهيل قبل التمكين، وهو ما يحدث الآن".

أضاف: "هناك أيضًا شريحة من الشباب لم تتمكن الدولة من الوصول إليه، ومنها شباب الجماعة الإرهابية، فهؤلاء مهما رأوا من إنجازات تخرج قياداتهم ليبثون سمومهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى لتغييب هؤلاء الشباب".

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة التحضيرية الثالثة للحوار الوطنى لمؤتمر الشأن العام، المُنعقدة اليوم بمجلة المصور، والذى تعد وزارة الأوقاف لعقده تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعنوان "الشباب والسوشيال ميديا وقضايا الشأن العام".

يأتى ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ويديرها الكاتب الصحفى كرم جبر، تناقش الجلسة دور النخبة والمثقفين فى توعية الشباب بقضايا الشأن العام، ودور الشباب فى مناقشة قضايا الوطن وتأثير السوشيال ميديا فى توجيه الرأى العام ورؤية الشباب لقضايا الشأن العام.

يشارك فيها مجموعة كبيرة من شباب الأكاديمية الوطنية للتدريب ورؤساء وأعضاء اتحادات طلاب الجامعات ورؤساء الأحزاب وشباب الوزارات، بجانب نخبة من كبار المفكرين والكتاب ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات.

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