أحمد موسى: فريق عمل مفاجئ لكل المحافظات لمراقبة أعمال المحافظين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أقال عددًا من المسئولين في الجولة التفقدية المفاجئة التي قام بها اليوم وذلك لتقصيرهم في عملهم الميداني وأحالهم للتحقيق.



وأضاف خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "جولة ميدانية بحي شرق مدينة نصر، وخلال تفقده قرر إيقاف مدير الإشغالات ورئيس فرع هيئة النظافة عن العمل وإحالتهما للتحقيق نظرًا لسوء حالة النظافة وللتقصير الشديد في عملهما.



وتابع أن المحافظ أصدر تعليماته لرئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة ورئيس حي شرق مدينة نصر باستدعاء العمال والمعدات ورفع المخلفات من الشارع وتكثيف حملة النظافة اليومية من الشارع ومتابعة الحي ورفع الإشغالات".



وأكد أحمد موسى أنه على مدار الحلقات التالية سيتم إرسال فريق عمل مفاجئ لكل المحافظات وذلك لمراقبة أعمال المحافظين.



وعرض خلال الحلقة فيديو رصد فيه انتشار القمامة في شوارع بهتيم وأزمات في الصرف الصحي والمياه في منطقة شبرا الخيمة.