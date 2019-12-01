مصطفى شوقي: تشبيهي بـ«منير» شرف (حوار)

قال المطرب مصطفى شوقى، الذى قدم العديد من الأغنيات التى لاقت نجاحًا كبيرًا وعلى رأسها «ملطشة القلوب» و«وحشتونى»، إنه لم يدرس الموسيقى بشكل أكاديمى، لكنه تعلمها من خلال كورسات خارجية، مشيرًا إلى الدور الكبير الذى لعبه الفنان حميد الشاعرى فى مسيرته الغنائية والموسيقية.

وتحدث «شوقى»، فى حواره مع «الدستور»، عن بداية مسيرته الفنية، وتشبيهه بالكينج محمد منير، ورؤيته للاستعانة براقصة معه فى تصوير «ملطشة القلوب»، كاشفًا عن أعماله الفنية المقبلة.





■ ماذا عن انطلاقتك الفنية.. وكيف بدأ مشوارك مع شركة «Free Music»؟

- قبل مسيرتى الاحترافية فى الغناء، كنت أحد أعضاء فرقة الكورال أثناء دراستى فى الكويت، وخلال مرحلة الثانوية كنت أغنى لأصدقائى بناء على طلبهم، وفى كلية الزراعة جامعة القاهرة تم اعتمادى كمطرب فى الإذاعة والتليفزيون، وكان هذا فى عام ١٩٩٩، ثم بدأ مشوارى الاحترافى بأول ألبوم غنائى خاص بى بعنوان «حبتيه» عام ٢٠٠٢.

وفى عام ٢٠٠٣ صورت أولى أغنياتى على طريقة الفيديو كليب بعنوان «الله يصبرنى»، ثم بعد ذلك قدّمت فيديو كليب آخر بعنوان «امسك حرامى»، وحققت نجاحًا كبيرًا فى وقتها، وفى هذه الفترة كنت ألحن عددًا كبيرًا من الأغنيات بجانب الغناء، ثم تعاونت مع الكابو حميد الشاعرى فى العديد من الأعمال حتى عام ٢٠١٥، وبدأت بعد ذلك فى تغيير ستايل الغناء الخاص بى والتقيت المنتج نصر محروس، ومن هنا بدأ مشوارى مع شركة «Free Music»، كملحن لمطربى الشركة.

■ ماذا عن تعاونك مع المطرب حميد الشاعرى؟

- فى عام ٢٠٠٦ التقيت بالموزع الموسيقى والمطرب الكبير حميد الشاعرى فى أغنية من ألحانى وتعاونت معه فيها بالتوزيع الموسيقى، وعندما استمع للأغنية طلب منى التركيز فى التلحين ودعمنى ووجهنى، وبدأت معه رحلة جديدة فى عالم الاحتراف، واستفدت منه كثيرًا واستطعت أن أصقل خبراتى فى التلحين والغناء. فهو صاحب الفضل فى تغيير شكل وأداء صوتى الغنائى، لأننى لم أقدم أعمالى السابقة بنفس هذا المستوى من الاحترافية.

■ ما أول أغنية تعاونتما معًا فيها؟

- أغنية «اللى عاجبنى فيك» للمطرب الكبير مصطفى قمر، وكانت من كلمات وليد الشاعرى ضمن ألبوم «لسه حبايب»، ثم تعاونا معًا فى ألبوم غنائى بعنوان «جو تانى» للمطرب إسلام، وقدمت فيه ٤ ألحان، وكان «الكابو» يُعيد توزيع أغنيات قديمة ناجحة ويجعلنى أقدمها بصوتى مثل أغنية «السح الدح أمبو» لأحمد عدوية، وكان يجعلنى أقدم أكثر من لون غنائى بصوتى، لتعريف الناس بموهبتى، بالإضافة إلى غنائى بعض الأغنيات الليبية.

■ هل واجهت مشكلة أثناء تسجيل «ملطشة القلوب»؟

- الأغنية عرضت علينا من قبل الملحن بلال سرور، واستمعت للأغنية أكثر من مرة ثم سجلناها، ولكن سفر الموزع الأصلى اضطرنا لتسجيلها مرة أخرى بتوزيع رامى سمير، وأثناء التسجيل داخل الاستديو تم تحديد موعد تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب.

■ ما سر نجاح هذه الأغنية تحديدًا بالمقارنة بباقى أغانيك؟

- الأعمال التى قدمتها من قبل لم يتم تسويقها بالشكل المطلوب، ولكن الأستاذ نصر يمتلك موهبة كبيرة فى كيفية توظيف المطرب وتقديمه بالشكل الصحيح، وهذه نقطة مهمة كنت أفتقدها فى السنوات الماضية فى أعمالى التى طرحتها للجمهور، وفى أغنية «ملطشة القلوب» كانت هناك خطة وضعتها شركة «فرى ميوزك» تتناسب مع صوتى واللون الغنائى الذى أقدمه ومن ثمّ اشتهرت الأغنية.

■ ماذا عن الاستعداد لتصوير الأغنية فيديو كليب؟

- فيديو كليب «ملطشة القلوب» لم يكن الأول الذى أقف فيه أمام نصر محروس كمخرج، لأننا قدمنا من قبل أغنية «أضحك أنت»، وكنت وقتها أشعر بقلق أثناء تصوير الكليب، وفى تصوير أغنيتى «ملطشة القلوب» وحشتونى» لم أشعر بقلق كبير، وأتذكر كلمة قالها لى أستاذ نصر وهى «الكاميرا قدامك يا أما تاكلها يا أما هتاكلك».

وقبل التصوير أجرينا العديد من البروفات لمدة ٥ أيام، وتدربت على تعبيرات الوجه وحركة الجسم، وغيرت مظهرى وأنقصت وزنى، حتى تم الاستقرار على الشكل النهائى الذى خرج به الكليب، وفيديو كليب «ملطشة القلوب» بذلنا فيه مجهودًا كبيرًا بالمقارنة بأغنية «وحشتونى» التى واجهنا أيضًا صعوبة فى تصويرها فى لوكيشن واحد، كونها كانت تحتاج تعبيرات وجه معينة وأداء تمثيلى يتماشى مع كلماتها.

■ هل تخوفت من ظهور راقصة معك فى الفيديو؟

- أبدًا، فالرقص الشرقى جزء لا يتجزأ من الفن، ولم أكن المطرب الأول الذى يغنى ومعه راقصة. فالفن المصرى شهد أشهر راقصات العالم مثل نعيمة عاكف وتحية كاريوكا وسامية جمال ونجوى فؤاد، وكبار مطربى مصر قدموا أغنيات معهن مثل فريد الأطرش ومحمد فوزى وعبدالحليم حافظ، والرقص ليس شيئًا يدعو للخجل أو الخوف، فهناك شعوب تسمى على أشهر الرقصات لديها، مثل البرازيل «السامبا» والأرجنتين «التانجو»، فالشعب الذى يمتلك حضارة يفتخر بجميع فنونها بما فيها الرقص.

■ ماذا عن أغنية «وحشتونى»؟

- هناك سر أكشفه لأول مرة، كان من المفترض طرح الأغنية قبل «ملطشة القلوب»، وكنت قد انتهيت بالفعل من تسجيلها، ولكن تم تأجيلها لظروف ما، وعقب نجاح أغنية «ملطشة القلوب» بما يقرب من الشهرين قررنا طرحها للجمهور، وانتابنى شعور بالقلق والخوف من عدم تكرار النجاح، لكن نصر محروس رأى أن هذا هو الوقت المناسب وأعتقد أن قرار طرحها جرىء للغاية.

■ البعض يشبهك بالكينج محمد منير.. ما تعليقك؟

- شرف كبير أن يشبهنى البعض بفنان كبير وعظيم مثل محمد منير، وأتوجه له بكل التقدير والحب، ومن الممكن أن يكون هناك تشابه بسيط فى الشكل، ولكن الشىء الذى لا أحب مقارنتى به بأى نجم أو مطرب هو الصوت، لأن مقارنة الصوت تؤلمنى، فأنا أريد أن أكون صاحب شكل وأداء وصوت مختلف وخاص، وأؤكد أن الضغط على الحروف أثناء الغناء هى مدرسة غنائية فى حد ذاتها لم تكن حكرًا على أحد، وكان أيضًا يفعلها الراحل أحمد منيب، وفى كل الأحوال شرف لى أن أكون ضمن مدرسة محمد منير وأحمد منيب.

■ ماذا ستقدم خلال الفترة المقبلة؟

- هناك العديد من الأغنيات التى انتهينا بالفعل من تسجيلها استعدادًا لطرحها، وتوجد كذلك أغنية جديدة ستُطرح خلال أسابيع، ولكنى لا أستطيع الإفصاح عنها فى الوقت الحالى، وسأخوض أيضًا تجربة سينمائية قريبًا.





