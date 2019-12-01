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سياسي

جامعة سوهاج تكرم نقيب الإعلاميين في ندوتها التثقيفية

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 07:48 م
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
الحسين عبيد
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كرمت جامعة سوهاج برئاسة الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، اليوم الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وذلك من خلال فعاليات الندوة التثقيفية التي نظمها المركز الإعلامي تحت عنوان "مؤسسات الدولة ودورها في توعية الشباب لمجابهة فكر وأكاذيب الإعلام المعادي".

أكد سعده، في كلمته أن مصر تواجه حربًا إعلامية شرسة منذ أقدم العصور، والتي هدفت إلى إثارة الفتنة وإحداث بلبلة فى أوساط الرأى العام من خلال العديد من الفضائيات والمنصات الإلكترونية وغيرها لبث الشائعات والأكاذيب، خاصة ما تسمى بحروب الجيل الرابع التي تستخدم الإعلام والشائعات لاختراق وإضعاف المجتمعات وإحداث الفتن والتحريض لتكوين رأى عام فى اتجاه مناهض لسياسات ومؤسسات الدولة وإنجازاتها، وهو ما يحاول الإعلام المضاد التعويل عليه، مشيرًا إلى أن مواجهة الإعلام المضاد لمصر واجب وطنى لابد من التزام الجميع بمراعاته والذي لا يقل أهمية عن مكافحة الإرهاب لما ينطوى عليه من آثار وانعكاسات سلبية على المجتمع والأمن القومى.

في بداية كلمته، قال رئيس جامعة سوهاج إن الجامعة حريصة على تنظيم تلك اللقاءات التثقيفية، حيث تضع خطط انشطتها التوعوية علي أساس مواجهة الفكر بالفكر، لتعظيم الوعي لدى الطلاب، وتعريفهم بكم التحديات التى تواجههم من الداخل والخارج، مؤكدًا أن مصر وشعبها ستظل علي قلب رجل واحد لحماية الدولة المصرية.

من جانبه، أشار أحمد عبد الحافظ المستشار الإعلامي لجامعة سوهاج إلى الدور الحيوي الذي تقوم به الجامعات لتنمية وعي وإدراك وتثقيف الشباب في مرحلة في غاية الأهمية من تاريخ الوطن، مضيفًا أنه علي مدار العامين الاخيرين، استقبلت الجامعة واستضافت العديد من الشخصيات ذات التأثير الفاعل في قطاع عريض من المجتمع، ونظمت عشرات الندوات التثقيفية حاضر بها نخبة من أصحاب الفكر والإبداع، موضحًا أن المركز الإعلامي يعمل بشقيه الورقي والالكتروني لتغطية وتوثيق الجهود والإنجازات والفعاليات والأنشطة التي تقوم بها قطاعات الجامعة المختلفة، وتقديمها إلى المتلقي داخل وخارج الجامعة، ثم التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة لإبراز هذه الأنشطة المتعددة.

وفي ختام الندوة تم عقد لقاء مفتوح مع الطلبة للرد علي استفساراتهم وأسئلتهم التي تشغل تفكيرهم في كافة المجالات والقضايا.

ثم كرم الدكتور احمدعزيز رئيس جامعة سوهاج الدكتور طارق سعدة نقيب الاعلامين علي مجهوداتة في ضبط المشهد الاعلامي.

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