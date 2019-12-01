بالأسماء.. وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات مديري الأمن





كما شملت تعيين اللواء رضا العمدة، مديرا لشرطة السياحة، ونقل اللواء محمد جاد من السويس إلى المكتب الفني، واللواء خالد فوزي للرعاية الاجتماعية، واللواء سيد صابر مساعدا للأمن المركزي، واللواء نبيل عبدالعظيم لشؤون الضباط، واللواء مصطفى سيد للشؤون القانونية.

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات مديري الأمن ومساعدي الوزير مساء اليوم الأحد.وشملت الحركة تعيين اللواء رجب عبدالعال مديرا لأمن السويس واللواء أشرف الجندي مديرًا لأمن القاهرة بدلًا من اللواء محمد منصور عقب تعيينه مساعد الوزير للأمن، وتعيين اللواء عماد صيام مساعد الوزير للأمانة العامة واللواء طارق مرزوق مديرًا لأمن الجيزة، واللواء عماد الكدواني مديرًا لأمن مطروح واللواء سامي غنيم مديرًا لأمن الإسكندرية، واللواء أحمد فاروق حكمدارا للقاهرة.