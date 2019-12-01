رئيس "المصريين الأحرار": العالم يتابعنا باهتمام أكثر منا

وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، المقارانات دائمًا توضح الفارق بين الحال الذي كنا عليه في 2013، وبين ما وصلنا إليه في 2020، نجد أن هناك تغيير يحدث وسريع جدًا والخارج يرى ذلك أكثر مننا سواء كان مؤيد أو معارض لأنهم في الخارج ليس لديهم صديق، ولا يحترموا إلا القوي اقتصاديًا.

وتابع: "التقدم الذي تشهده مصر زاد من كمية الحروب التي تواجهها الدولة المصرية، كما أوجد هذا التقدم نوعًا من الحقد في قلوب بعض الدول تجاة مصر".

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن رقمنة الدولة هو النقلة للمستقبل، ومثلما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 2020 سنرى مصر ثانية وكل المؤشرات تدل على ذلك.