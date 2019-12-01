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فن

15 عرضا في الدورة الجديدة من مهرجان المسرح العربي بالأردن

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 07:41 م
جريدة الدستور
وكالات
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تأهل 15 عرضا مسرحيا للمشاركة في الدورة الثانية عشرة من مهرجان المسرح العربي التي تقام في الفترة من 10 إلى 16 يناير بالعاصمة الأردنية عمان.

وقالت الهيئة العربية للمسرح، المنظمة للمهرجان، اليوم الأحد: إنها تلقت 114 طلبا للمشاركة في الدورة القادمة، بينما استقرت لجنة اختيار العروض على 15 عرضا منها ستة عروض في مسار المهرجان غير التنافسي، وتسعة في المسار التنافسي على جائزة الشيخ سلطان القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي.

وشمل المسار غير التنافسي عروض (أيام صفراء) من مصر و(ثلاث حكايا) و(كيميا) من سوريا و(رهين) من الجزائر و(سماء أخرى) من المغرب و(على قيد حلم) من الكويت.

وفي المسار التنافسي تشارك (الجنة تفتح أبوابها متأخرة) و(بحر ورمال) من الأردن و(الصبخة) من الكويت و(النمس) و(قاعة الانتظار 1) من المغرب و(جي. بي. إس) من الجزائر و(خرافة) و(سماء بيضاء) من تونس و(مجاريح) من الإمارات.

وكانت الهيئة العربية للمسرح، التي تتخذ من دولة الإمارات مقرا، أطلقت المهرجان العربي للمسرح في 2009 على أين يقام كل عام في دولة عربية مختلفة.

وأقيمت الدورة السابقة في مصر وفاز بجائزة أفضل عمل مسرحي عربي (الطوق والإسورة) لفرقة مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح.

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