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سياسي

وزير التنمية المحلية: يجب مخاطبة الشباب عن طريق السوشيال

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 07:40 م
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
الحسين عبيد
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أكد وزير التنمية المحلية أنه يجب أن يضع الجميع أيديهم في أيدي الشباب الذين تولّوا مؤخرًا مناصب نواب المحافظين لإنجاح هذه التجربة، ولكي يكون حصولهم على المناصب الوزارية هو التطور لهذه التجربة.

وتوجه بالتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته هذه الفكرة"بعض نواب المحافظين قادوا المحافظات من قبل في فترة غياب المحافظ، متمنيا أن يخرج من نواب المحافظين الجدد ٢٠ او ٣٠ قيادة ليصبحوا هم مستقبل مصر".

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بالجلسة التحضيرية الثالثة لمؤتمر الشأن العام ٢٠٢٠ الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمنعقدة بمؤسسة دار الهلال بالتعاون مع وزارة الأوقاف، بمشاركة شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

أشار إلى أن الرئيس نوه بأن الشباب يمثلون نسبة ٦٥٪‏ من المجتمع المصري، معلنًا التوجه إليهم من خلال المنتديات لإظهار افكارهم وإبداعهم، ووجد الشباب منابر جديدة تفتح أمامهم في ظل تراجع فرص العمل، مثل المشروعات الصغيرة والبحث العلمي.

وشدد وزير التنمية المحلية على أن تولي المحافظين ونوابهم من الشباب المسئولية سبقه تولي وزراء شباب ونواب وزراء شباب ثم محافظين شباب ونواب محافظين شباب، ومن هنا منحت لهم الفرصة ليعيشوا مشاكل الدولة وتصبح لديهم فكرة عن محافظات مصر ومشاكلها والسياحة والمشروعات القومية بها.

وأوضح أن أحد النواب البرلمانيين بلغ عمره ٢٦ عاما عند تشكيل البرلمان الحالي، ومعنى ذلك أن الدولة أشركت الشباب في مشاكل الوطن، لافتا إلى أنه في ظل حديث الجميع عما يعتري المحليات من فساد، لا ينبغي إغفال أن الفساد له طرفين، وما لم يعد المواطن نفسه لدفع أموال للموظف كي يتلقى الخدمة فلن يحدث الفساد.

وأكد أن الشباب كان مهمشا وفاقدا للأمل في الفترة ما قبل ٢٠١١، ولم يكن أمامه سوى خيارين، فإما الاتجاه للمنظمات الأجنبية أو التطرّف الديني، وأصبح خريج الجامعات المتعلم وغير المثقف هدفا للجماعات المتطرفة في ظل فقدان الأمل والولاء، مضيفا "يجب أن نخاطب الشباب عن طريق السوشال ميديا والأبواق الإعلامية الجديدة، فمعدلات توزيع الصحف الورقية أصبحت اقل بكثير، وعلينا أن نفكر في كيفية اعادة المواطنة والولاء إلى الشباب عبر الوسائل التي يستخدمونها".

يدير الندوة الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، والكاتب الصحفي عبد الله حسن وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور محمود علم الدين عضو الهيئة، ورشا راغب رئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب والمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.

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