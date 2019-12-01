رسالتان من مباحثات مصر واليونان بشأن اتفاق السراج وأردوغان

قال محمد عز العرب، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مباحثات مصر واليونان بشأن اتفاق فايز السراج رئيس الوزراء الليبي، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحمل رسالتين.



وأوضح خلال تصريحات لفضائية "الغد"، أن الرسالة الأولى هي التأكيد على الموقف المصري واليوناني في حق قبرص خاصة في ظل التدخلات التركية فيما يخص أعمال البحث والتنقيب ف منطقة شرق المتوسط، والذي تمارس أعمالًا استفزازية.



ولفت إلى أن الرسالة الثانية هي أن الاتفاق الذي تم توقيعه منذ أيام قليلة لا يترتب عليه التزامات قانونية، لاسيما وكما جاء في بيان الخارجية المصرية، أنه صادر عن شخص بعينه، وهو فايز السراج لا يعبر عن الكتلة أو الجسم الأكبر داخل ليبيا.



وأكد "عز العرب"، أن جزء من تسليح البنية العسكرية البحرية المصرية، وتحديدا القوة الصلبة لها، مرتبط بمواجهة أي تهديدات تواجهها من السلوكيات التركية.