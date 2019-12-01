محمد الباز يكتب: الأسئلة الشائكة فى ملف الدولة والإعلام

الآن يمكن أن نلتفت إلى الأسئلة التى يمكن أن تشكل مفاتيح أساسية لفهم ما حدث فى الظاهرة الإعلامية المعاصرة، وهى الظاهرة التى استباحها الجميع، فتعاملوا معها بقسوة شديدة وجهل أشد وسوء نية على طول الخط.







السؤال الأول: هل أراد السيسى إعلام عبدالناصر؟

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى يريد إعلامًا على قدر المسئولية، يشرح للناس ما يحدث على الأرض، ويرد عن هذه الأرض نفسها ما يراد بها من خلال حملات التشكيك ونشر الشائعات التى قال هو نفسه فى أحد احتفالات وزارة الداخلية بأنها وصلت إلى ٢١ ألف شائعة فى ثلاثة أشهر، لكنّ أحدًا لم ينتبه، ولذلك أصبح الدور الذى يقوم به ملتبسًا للغاية؟











السؤال الثانى: هل جرت محاولات لاحتواء الإعلام المصرى والسيطرة عليه؟

محمود





السؤال الثالث: كيف صاغ حادث الشيخ زويد منظومة الإعلام المصرى؟

خلال السنوات التى أعقبت حادث الشيخ زويد وجدنا تطورًا هائلاً فى التناول الرسمى للأحداث، وبدأت المعلومات تتدفق فى الوقت المناسب، ويمكن أن نراجع ما حدث مثلاً فى حادث تفجير محيط معهد الأورام وغيره من الأحداث، وهو ما يشير إلى أن الدولة لم تكن تسعى إلى تكميم أفواه الإعلاميين أو منعهم من النشر، بقدر ما كانت تسعى إلى تنظيم المعالجة الإعلامية، بحيث تكون صحيحة ومناسبة ومتوافقة مع مصلحة البلاد العليا، وهو أمر أعتقد أننا جميعًا نحرص عليه ونعمل من أجله ونسعى إليه.









السؤال الرابع: هل تدير الأجهزة الأمنية الإعلام المصرى؟

كانت إحدى الصحف قد نشرت تقريرًا مترجمًا عن إحدى صفقات السلاح التى عقدتها مصر مع إحدى الدول، معتبرة أن ذلك من أبجديات حق الناس فى المعرفة، بعد أيام من النشر وجد رئيس تحرير الصحيفة نفسه فى مواجهة مسئول سيادى كبير، ولاقى منه عتابًا على النشر، ولما قال له إن التقرير مترجم ولم تحصل عليه الصحيفة، رد المسئول بأنه يعرف، لكن المشكلة أن التقرير كان وراء مشكلة كبيرة مع إحدى الدول الكبرى التى ساءها أن تعقد مصر هذه الصفقة، فالنشر فى الصحف الغربية لا يمكن أن يسأل أحد مصر عنه، لكن النشر فى الصحف المصرية له معنى ودلالة، خاصة أن الغرب يتعامل مع كل ما ينشر فى الصحف المصرية، حتى لو كانت خاصة، على أنه وجهة نظر الدولة أو على الأقل نُشر بمباركتها.







السؤال الخامس: هل يُدار الإعلام المصرى عبر الواتس آب؟







الواتس آب ليس أكثر من وسيلة يحصل منها الصحفيون على المعلومات التى يتعاملون معها بعد ذلك بطريقتهم، لكن يحلو للبعض تصويره على أنه جهاز عملاق يتحكم فى أى وكل شىء يخص الإعلام المصرى.. ويا أيها الواتس آب كم من الجرائم تُرتكب باسمك.











السؤال السادس: هل فشل الإعلام فى حماية الدولة المصرية من الفوضى؟

السؤال السابع: هل يمكن أن يربح الإعلام المصرى الآن؟

لا يمكن أن نخفى ما يعانى منه الإعلام المصرى من مشكلات، لكن فى الوقت نفسه لا يمكننا أن نتجاوز الإنجاز الحقيقى الذى حققه على الأرض، وإلا نكون بذلك نجلد أنفسنا دون ذنب أو سبب مقنع.







السؤال الثامن: هل أنقذت الدولة منظومة الإعلام من الانهيار؟

لم يشغل الناس شىء فى مصر خلال السنوات التى انقضت مثل الإعلام وأحواله وناسه، وهو الانشغال الذى يعكس اهتمامًا فى الغالب ليس مبالغًا فيه، فرغم أن هناك جهات عديدة تنتقص من قدر العاملين فى المجال الإعلامى، فإنهم يعرفون جيدًا قدره ومقداره وقدرته الفائقة على صناعة الأحداث وتوجيهها إلى الوجهة التى يريدها.خلال السنوات التى سبقت ثورة ٢٥ يناير كنت أعتنق فكرة محددة وهى أن الإعلام لا يصنع العالم بل يسجله.كانت هذه الفكرة تنطلق عندى من محاولة الدفاع عن الإعلام فى مواجهة منتقديه الذين يُحمّلونه مسئولية أى وكل شىء، إيجابيًا كان أو سلبيًا، وظللت متمسكًا بها ومحافظًا عليها بعد سنوات من يناير، ربما تعصبًا لمهنة حاول البعض أن يجهضها تمامًا، وكان الطريق إلى ذلك هو محاولة تشويهها، وهو التشويه الذى لم يكن موضوعيًا بأى حال من الأحوال، بل كان يحركه الغرض الذى يكمن فى أحشائه المرض.كنت قد أخذت على جميع عناصر المنظومة الإعلامية فى مصر «الدولة، رجال الأعمال، الإعلاميين، المصادر، الجمهور» مسئوليتهم فى تحويل العمل الإعلامى إلى جثة، حتى صار تركة منفلتة وملعونة، ووثقت ذلك فى مقالات كانت إلى المواجهة أقرب وأعنف وأشرس، ووضعتها هى ومقالات أخرى بين دفتى كتاب صدر فى معرض الكتاب ٢٠١٩.فى هذه المقالات لم أقل كل شىء، كانت لدىّ تفاصيل وحكايات أكثر.كان السؤال المحورى عن الذين أفسدوا الإعلام بمساهماتهم التى لم تكن فى الغالب بريئة.الآن لدينا سؤال آخر أعتقد أنه أكثر محورية وهو: كيف فسدت المنظومة الإعلامية واهترأت؟وماذا فعلنا لإنهاضها من ركودها اعتمادًا على أن الإعلام لا يمكن أن يكون خصمًا للدولة والمجتمع، ولكنه على العكس من ذلك تمامًا أداة من أدوات الدولة والمجتمع فى المعارك الكثيرة التى تواجهه، وهى معارك شرسة لا يتردد من يخوضونها فى تكسير عظام الخصوم بلا رحمة؟خلال الأشهر الماضية، طالعت كتابات تنطلق من أرضية حسن النية عن سبل الخروج بالإعلام من أزمته، واستمعت إلى آراء لا يبغى أصحابها من ورائها إلا الخير، وتفاعلت مع أسئلة أراد أصحابها أن يلخصوا الحالة العامة التى أصبحنا عليها، لكن المشكلة التى كنت أعانى منها ولا أفهمها فى الحقيقة أن كل الذين يتحدثون كانوا يلومون المريض ويعاتبونه منصرفين تمامًا عن توصيف الداء ومحاولة علاجه، وهذه هى المأساة الكبرى التى نعانى منها.الأزمة الكبرى التى يعانى منها الإعلام أن الذين قرروا أن يتحدثوا بشأنه لا يخرجون عن ثنائية التهويل فى مشاكله أو التهوين منها، كل حسب موقعه فى ذلك، دون أن يحاول أحد أن يخترق بصراحة وشفافية الأزمة الحقيقية التى يعانى منها، وهذا فى الغالب لأنه لا يوجد أحد يقدر على المواجهة أو يتحدث عن كواليس ما يحدث فى المنظومة على المستوى الرسمى الذى تتصرف فيه الدولة، أو المستوى غير الرسمى الذى يجتهد فيه كثيرون، دون أن تكون لديهم خلفيات ما يحدث فى الكواليس السياسية والإعلامية، وهو بالمناسبة كثير ومعقد وحرج أيضًا.قد يكون من المهم هنا، ونحن ندخل إلى مناقشة جديدة لأحوال الإعلام وما سار إليه، أن نفكك عددًا من الأساطير التى تحيط بالمنظومة كلها، والتى يرددها أبناء المهنة أنفسهم، وكان طبيعيًا أن تتسرب هذه الأساطير إلى فئات المجتمع المختلفة، فأصبحنا نعانى صورة ثابتة وراسخة عن عملنا، والمؤسف أننا نقف عاجزين تمامًا عن تصحيحها أو تصويب بعض جوانبها، وهذا أضعف الإيمان.وقد تسألنى عما يجعلنى أصف ما يقال عن الإعلام بأنه أساطير، بما للكلمة من دلالة على الإغراق التام فى الخرافات التى لا أصل لها من الواقع؟سأقول لك إن كثيرًا مما يقال عن الإعلام فى مصر يدخل بالفعل فى باب الخرافات، وهى خرافات نسجت أحيانًا بسبب سوء الفهم، وأحيانًا أخرى بسبب سوء النية، وما بين هذه الثنائية الحادة «سوء الفهم وسوء النية» ندفع أثمانًا كثيرة فى مواجهة من يريدون النيل من المهنة المقدسة داخل مصر وخارجها.أعرف أننى أدخل بكم إلى مساحة شائكة تمامًا، الحديث فيها لا بد أن يكون منضبطًا تمامًا، ولأن السؤال فى الإعلام هو السيد الأبدى الذى نحاول جميعًا استرضاءه بمحاولة الإجابة عنه، فإننى سأحاول طرح عدة أسئلة، نشترك فى الإجابة عنها.أنا بما لدىّ من معلومات ومحاولات فهم، وأنتم بما لديكم من قدرة على وزن الأمور وقياس منطقيتها ومعقوليتها فى سياق صاغته الفوضى والشائعات عن كل وأى شىء فى مصر.قبل الأسئلة لا بد أن أسجل ملاحظة ألحت علىّ كثيرًا، ورغم أنها عبثية تمامًا، فإنها تعبر عن واقع لن ينكره أحد.فالإعلام الذى يتهمه الجميع بأنه مصدر الشائعات وترويج الأكاذيب، تعرض نفسه خلال السنوات الماضية لأكبر عدد من الشائعات التى نالت من مصداقيته وأهالت التراب على وجهه.وقبل أن تتعجب من تعرض الإعلام المصرى لهذه الهجمة، سأقول لك إن المتربصين بهذا الوطن أدركوا منذ اللحظة الأولى أن الإعلام سلاح أساسى فى المعركة، التى يشكل الوعى بخطورة ما نتعرض له القلب منها، فكان لا بد من ضربه والقضاء عليه، وإفقاد العاملين فيه مصداقيتهم حتى ينصرف عنهم الناس، وهو ما فعلته المنصات الإعلامية المُعادية لمصر بإصرار وإلحاح غريبين.مصدر الشائعات لم يكن ممَن يعاندون مصر ويحاولون هدم مشروع ٣٠ يونيو فقط، ولكن كان هناك فريق آخر من الداخل، حرص على تشويه الإعلام والإعلاميين ومن يديرون ملفاته من داخل الدولة، وذلك لسبب آخر تمامًا، حيث اعتبروا أن الإعلام المصرى غنيمة وتورتة كبيرة يتم توزيعها، ولأنهم وجدوا أنفسهم بلا نصيب ولا مكان فقد استحلوا دمه، دون أن يدركوا أن مصالحهم الصغيرة لا تمثل شيئًا أمام المصلحة الكبرى للوطن الذى نعمل جميعًا من أجل استقراره والحفاظ عليه.المحاولتان الكبيرتان لتشويه التجربة الإعلامية لم تكونا عابرتين، وأعتقد أن وقت كشف ما حدث من أصحابهم لم يحن بعد، لكن ولأنه لا شىء يظل سرًا للأبد، فأعتقد أنه سيأتى وقت نحكى فيه عما جرى.يمكننا أن نبدأ من الأسطورة التى ارتبطت بتصريح قاله الرئيس عبدالفتاح السيسى مبكرًا جدًا.كان هذا تحديدًا فى أغسطس ٢٠١٤، الرئيس عبدالفتاح السيسى يتحدث فى حفل تدشين محور قناة السويس وإعلان التحالف الفائز بوضع المخطط العام للمشروع، وبينما هو يتحدث عن تفاصيل المشروع الذى اعتبره خطوة فى مواجهة التحديات الكثيرة التى تواجهها مصر، قال نصًا: الزعيم الراحل عبدالناصر كان محظوظ، لأنه كان بيتكلم والإعلام معاه.ما حدث أننا اقتطعنا ما قاله الرئيس من سياقه تمامًا، وأعدنا صياغته من جديد، وأصبحت الأسطورة سجينة عبارة «يا بخت عبدالناصر بإعلامه»، وهى الكلمة التى لم يقلها الرئيس نصًا، لكننا استرحنا إلى التعامل معها بهذه الصياغة وحدها، محتجين بعد ذلك بأن الرئيس الذى لم يمر عليه فى منصبه شهران فقط، يريد أن يعيد تجربة عبدالناصر فى الإعلام.وعندما استرحنا إلى هذه الفكرة، استدعينا نموذج عبدالناصر، الذى كانت الصحف فيه تصدر لقارئ واحد، وتتشابه الصفحات الأولى مهما تكاثرت الأحداث وتباينت، ولا يخرج أحد عن إجماع القطيع الذى كان لا يعمل إلا من أجل إرضاء الرئيس وحده، وبعد أن استدعينا الفكرة عملنا على تنفيذها من تلقاء أنفسنا، متطوعين فى أحيان كثيرة بمنع ما لا يجب أن يمنع، والثرثرة فيما يجب ألا يستغرقنا.هل يمكن أن أعود بكم إلى اليوم الذى كان يتحدث فيه الرئيس، بالقرب من هذه الجملة التى قالها، ستجده يقول نصًا: «الإعلام المصرى عليه مسئولية عظيمة، ويجب أن يكون فى صف الشعب».هنا لا بد أن نعيد صياغة الفكرة التى ترسخت رغم خطئها.كانت الصورة واضحة جدًا أمام الرئيس، فالدولة المصرية تتحرك فى ملف التنمية من خلال المشروعات الكبرى، تقوم بدورها كما ينبغى، وعلى الإعلام أن يقوم بدوره فى شرح ما يحدث على الأرض للناس، فى سياق لا مكان فيه إلا للأكاذيب التى يتم نسجها وترويجها عن الدولة.رأى الرئيس أن هذه هى وظيفة الإعلام الأولى فى وطن يريد أن ينهض، لكنه لم يقل بأنه يريد أن يكون الإعلام تابعًا له، أو مرددًا لكلامه، أو صدى صوت لأفكاره فقط، قال نصًا إنه يريد أن يكون صوت الناس، فلماذا لم يفهم الإعلام الرسالة التى كانت واضحة؟أعتقد أن الأمر كان فيه استسهال من زاوية ما، وهو الاستسهال الذى أوقعنا فى مأزق التشابه الذى تصدر به صحفنا، وبرامجنا، وقد جربت أن أكون مختلفًا فى الرسالة التى أقدمها عبر صفحاتنا وعبر شاشتى، فلم أجد أحدًا يعترض طريقى أو يطلب منّى أن أدخل فى الطابور، وهو ما يجعلنى أؤكد أن الأزمة كانت فينا وليس فيما قاله الرئيس، ولو كان لدى أحد كلام آخر، فأنا على استعداد لأن أسمعه وأنشره وأناقشه أيضًا.قد يكون هناك خطأ منطقى فى طرح السؤال بهذه الصورة.من ناحية لأن الإعلام فى أى دولة لا يعمل فى الفراغ، أو هكذا يجب أن يكون، فهناك منظومة قانونية تحكمها التشريعات ومواثيق الشرف، وأضيف أيضًا مقتضيات الأمن القومى، وهذه المتغيرات جميعها تتحكم فى صياغة الرسالة الإعلامية.ومن ناحية أخرى، فإن الإعلام المصرى كما كل شىء فى مصر كان يجب أن يدرك أنه يعمل فى ظروف استثنائية بحكم ما جرى فى مصر بعد ٣٠ يونيو، فالعمل بالقواعد التقليدية فى الظروف الاستثنائية بعض من الجنون وعدم المهنية أيضًا.خلال الأعوام التى امتدت من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٦ على وجه التحديد، جرت مناقشات عديدة بين مسئولين فى الدولة والمسئولين عن الإعلام والمتحكمين فى مفاصله، وكما سمعت وقتها بنفسى أن هذه الاجتماعات تسعى إلى محاولة تنظيم الإعلام وضبط أدائه، وهو ما وجد معارضة شديدة من المسئولين عن الإعلام وربما التهرب أيضًا من مجرد المناقشة الجادة.وجد المسئولون فى الدولة أنفسهم أمام مأزق شديد، فهم لا يريدون إدارة المشهد بأنفسهم، لكنهم فى الوقت نفسه لا يجدون تعاونًا على أرضية مقتضيات الأوضاع الجديدة من المسئولين عن الإعلام، الذين اعتقدوا أن الدولة تريد أن تعيد الإعلام إلى سيرته أيام عبدالناصر، فتمردوا أكثر، وكان طبيعيًا أن يلفظهم السياق الجديد فيبتعدون عن الصورة.قد يعتقد كثيرون أنه تم إبعاد بعض الرموز الإعلامية قسرًا عن المشهد، وهو أمر فيه كثير من المغالطات وادعاء البطولة الفارغة، فلم تكن الدولة فى وضع يتحمل الشطط فى المعالجات الإعلامية التى كانت تتجاهل ما يحدث على الأرض وتتمسك بالصيغ القديمة.كنت أتحدث مع النائب العام الأسبق، المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، فوجدته مستاءً جدًا من الإعلام، قال: كنت كل مساء أجد نفسى متهمًا من برامج التوك شو، فقد كانوا يطالبوننى بفتح التحقيق فى وقائع على الهواء دون أن يقدموا دليلًا واحدًا عليها، ودون أن يكون هناك بلاغ واحد يسجل الوقائع التى يتحدثون عنها، دون مراعاة أن النيابة لا تعمل فى فراغ، وأنها لا تتحرك لمجرد الحديث فى الإعلام.الأمر نفسه تكرر مع بشائر المشروعات الكبرى التى بدأت الدولة تعمل عليها، كان المسئولون ينتظرون شرح ما يحدث فى هذه المشروعات للناس فى محاولة لطمأنتهم، لكن الإعلام اختار الطريق الأسهل وهو الهجوم على هذه المشروعات والبحث عن ثغراتها، فبدا أن هناك فجوة كبيرة بين الدولة وإعلامها، فكان لا بد من إعادة صياغة المنظومة من جديد، وهو ملف متخم بالأوراق، أعتقد أن توثيقه مهم ليعرف الناس ما حدث.فى عام ٢٠١٥ كانت هناك محاولة من تنظيم داعش الإرهابى لاحتلال منطقة الشيخ زويد بالعريش، وفى صباح اليوم الأول من يوليو هاجم التنظيم عددًا من الكمائن فى نفس التوقيت ليدخل الشيخ زويد، ويرفع علمه عليها، فى إشارة عن الإعلان عن تأسيس ولاية سيناء رسميًا، وهى المحاولة التى فشات تمامًا بعد أن تصدى أبطال الجيش المصرى لهذه لمحاولة وقدموا بين يدى ذلك عددًا من الشهداء ما زلنا نتغنى بأسمائهم حتى الآن.كانت أحداث الشيخ زويد اختبارًا صعبًا سقط فيه الإعلام المصرى بامتياز، فقد وقعت معظم المواقع والصحف فى فخ النقل عن منصات تنظيم داعش، وأصبح التنظيم الإرهابى هو المصدر الوحيد الذى تعتمد عليه الصحف بحجة أنه لا معلومات من الجيش المصرى.من بين ما جرى أن جريدة «التحرير»، التى كان يرأس تحريرها وقتها أنور الهوارى، صدرت بعناوين ضخمة مستندة إلى بيانات داعش وكأنها لسان حال التنظيم، وهو ما تم تداركه فى الطبعة الثانية بعد أن أدرك المسئولون عن الجريدة الجرم المهنى الذى وقعوا فيه.بعد هذه الواقعة تحركت الدولة المصرية لضبط الأداء الإعلامى أكثر من خلال القانون، فتم النص على ألا ينشر الإعلام معلومة واحدة عن العمليات العسكرية والأمنية إلا من خلال البيانات الرسمية، ومن يخالف ذلك يتعرض للعقاب بحكم القانون.كانت المشكلة لدى الإعلام المصرى أن المعلومات من المصادر الرسمية نادرة أو منعدمة تمامًا، وهو ما تم الرد عليه بأنه ليس من الطبيعى أو المنطقى أن تصدر بيانات عن عمليات عسكرية أو مواجهات مع الجماعات الإرهابية إلا بعد الانتهاء منها ومعرفة ما حدث على الأرض، وهو كلام منطقى، لكنه لم يكن يلبى متطلبات الإعلام الذى يحرص على نشر المعلومات التى ينتظرها القراء، خاصة أن هناك منصات أخرى تبادر بنشر المعلومات حتى لو كانت مغلوطة، حتى تكسب الحرب إعلاميًا قبل أن تربح المعركة على الأرض.قد يكون من الخبل أن نطرح هذا السؤال من الأساس، لكننى لا أستطيع أن أتجاهل ما يقال خارج مصر وداخلها، بعد أن وصل الأمر إلى مقالات لكتاب كبار وتصريحات لإعلاميين محسوبين على المنظومة الإعلامية دون أن يستطيعوا مجرد التنكر لذلك.الكلام عن الأجهزة الأمنية والإعلام يمكن أن يكون شائكًا جدًا، بل وخطيرًا كذلك، لأن مساحة الصراحة فيها عادة ما تكون مجروحة ومثيرة للارتياب، خاصة أن الجميع يعلم أن الإعلام لا يمكن أن يعمل فى الفراغ، أو بمعزل عن مؤسسات الدولة المختلفة وتحديدًا الأجهزة الأمنية.ودعونا نتعامل بصراحة مطلقة، فالإعلام دون مصادر لا يمكن أن يكون إعلامًا على الإطلاق، وبالنسبة لنا فإن المسئولين فى الأجهزة الأمنية على اختلاف درجاتهم يشكلون المصادر الأهم للمعلومات، لأنهم فى الغالب من يملكونها، وعليه فلا يمكن الاستغناء عنهم، فالتواصل معهم دائم وعلى مدار اليوم، مثلهم مثل غيرهم من المصادر، ولا يمكن الاستغناء عنهم بأى حال من الأحوال، وإلا سنجد أنفسنا نردد كلامًا إنشائيًا لا قيمة له.ما لا يعرفه الناس أن المصادر، سواء كانت أمنية أو غير أمنية، لها سطوة على المعالجات الإعلامية، فهم لا يلقون ما لديهم من معلومات ويرحلون ليتركوا الصحفيين يتعاملون معها بشكل مجرد أو مطلق، ولكن لهم وجهة نظرهم وتقديرهم لما يُنشر وما لا يُنشر، وهو الأمر الذى يتجاوب معه الإعلاميون بما لا يخل بأصول وقواعد عملهم.وهنا يمكن إثبات هذه الواقعة بما لها من دلالات مهمة.يحلو لمن ينتقدون الإعلام المصرى الآن أن يرددوا هذه الأسطورة، وهى أنه يدار عبر مجموعات الواتس آب التى تأتى خلالها التعليمات التى لا يجرؤ أحد أن يخرج عنها، وهذا هو السر فى تشابه المعالجات الإعلامية، وأعتقد أن من يرددون هذا الكلام لا يعرفون شيئًا عن كيفية إدارة الإعلام.ولنبدأ بالحديث عن التشابه فى المعالجات الإعلامية، الذى أراه أمرًا طبيعيًا للغاية، فكل الصحف والمواقع والقنوات تتعرض للشأن العام نفسه، وتغطى الأحداث نفسها، فمن الطبيعى أن يتحدث الجميع فى الأمور نفسها، لكن من الظلم أن نتعامل بأن هناك تشابهًا فى المعالجات أو زوايا الرؤية، ولو دقق الذين يرددون هذا الكلام لوجدوا اختلافًا كبيرًا فى تفاصيل ما يقال، وهو الأمر الطبيعى، لكن الأزمة أنه لا أحد يقرأ أو يستمع بشكل جيد، وعليه فليس ذنب الإعلام المصرى أن يجد نفسه فى مواجهة هذه التهمة.وإذا احتج أحد بأن مجموعات الواتس آب هى التى تدير الإعلام المصرى، فلا يمكن أن ننكر أن هناك مجموعات واتس آب كثيرة ومنتشرة، فكل وزارة لديها واتس آب تضيف عليه كل مندوبى وسائل الإعلام المصرية والعالمية، ومن خلاله ترسل أخبار الوزارة وبياناتها الرسمية وتنويهاتها عن فعالياتها، بل تدور عبر هذه المجموعات مناقشات عديدة فيما يخص شئونها.وعندما أقول إن هذه المجموعات موجودة فلا أستثنى جهة أو مؤسسة من مؤسسات الدولة، فالواتس آب وسيلة من وسائل التواصل لا أكثر ولا أقل، وعليه فإن الاحتجاج به أمر مضحك جدًا، فكل ما جرى أنه حلّ محل الفاكس الذى كان الصحفيون يتلقون عبره المعلومات أو البيانات من الجهات الرسمية.الذين يكرهون الإعلام المصرى يحرصون على تأكيد فشله، وكل من يتحدث بهذا يسوق سببًا فى الغالب لا يخرج عن منظومة مصالحه أو توجهاته، وهو أمر عندما نتأمله لا بد أن نشفق على من تورطوا فيه، وتعالوا نكون أكثر موضوعية وحيادًا ودقة فى الوقت نفسه.فخلال السنوات الماضية شنت المنصات الإعلامية حملات تشكيك فى كل شىء، بثت شائعات لا قبل لأحد بها، حرضت على التظاهر ونشر الفوضى وحددت لذلك أيامًا بعينها، استعانت بأفراد معروفين وآخرين مجهولين ليقودوا حراكًا فى الشارع المصرى، انفردوا بشاشات تعمل لساعات طويلة، راح المصريون يشاهدونها بحثًا عن شىء مختلف.والسؤال الآن الذى يفرض نفسه على الجميع؟هل استطاعت هذه الحملات أن تغير شيئًا؟.. هل استطاعت أن تنشر الفوضى فى البلاد؟.. هل استطاعت أن تعطل المشروعات التى بدأتها مصر؟.. وهل تمكنت من إعانة الإرهاب والإرهابيين على تحقيق أهدافهم؟لم يحدث شىء من هذا على الإطلاق، وهو ما يجعلنا نؤكد أن منظومة الإعلام المعادى ليست إلا كالطبل الأجوف، ولن أكون فى حاجة للتأكيد على أن الإعلام المصرى لعب دورًا كبيرًا فى كشف مَنْ يظهرون عبر هذه المنصات، ويُظهر عوارهم وزيفهم، وليس بعيدًا ما فعله الإعلام المصرى عندما كشف عصابة محمد على وأظهرهم على حقيقتهم.لقد لعب الإعلام دورًا كبيرًا، من خلال صياغته المنضبطة، فى استيعاب الجبهة الداخلية من خلال شرح المخاطر التى تواجه مصر، وتحمل وهو يفعل ذلك اتهامات لا حصر لها ولا عدد.هل أقول إن الإعلام المصرى يحتاج إنصافه بعد كل ما قدمه، ورغم ما مر به من مشاكل وواجهه من عقبات؟أعتقد أن هذا هو المفروض تمامًا، فهو لم يفشل، والدليل يمكن أن نراه على الأرض، وإذا لمحت فيما أقوله بعض التناقض، فكيف أقول إنه لم يشرح للناس كما ينبغى وفى الوقت نفسه استطاع أن يحمى مصر من الفوضى؟سأقول لك إن الأزمة التى يعيشها الإعلام المصرى جاءت من خصومه الذين يتهمونه طوال الوقت، ومن داعميه الذين ينتظرون منه الكثير طول الوقت، لكن عندما ننظر بموضوعية على الأرض سنجد أنه أحد الأسباب الرئيسية فى استقرار الدولة.لسنوات طويلة ظل الإعلام المصرى أسيرًا لرجال أعمال سخروه لتحقيق مصالحهم، وهم أنفسهم الذين تخلوا عنه بعد ثورة ٣٠ يونيو، لأنه لم يعد الأداة المناسبة لتحقيق نفس الأهداف، فقد تغيرت قناعات رجال الأعمال، وأصبح من واجب الجميع أن يعمل من أجل المصلحة العليا للبلاد، وليس للمصالح الذاتية الضيقة.فى أحد المنتديات المهنية المتخصصة التى عقدت مؤخرًا، سأل شباب الصحفيين مسئولًا إعلاميًا كبيرًا: ما الذى يجب أن نفعله حتى يسمع الرئيس صوتنا ويحل مشاكل الإعلام الكثيرة؟ وفى الغالب كانوا يتحدثون عن المشاكل الاقتصادية إلى جانب ما يتعاملون معه على أنه مشاكل فى الحريات والقدرة على التعبير.قال المسئول الإعلامى الكبير: لا بد أن نتحدث أكثر، أن نعقد الندوات والمؤتمرات أكثر، أن نكتب فى صحفنا، ونتحدث فى محطاتنا أكثر حتى يصل صوتنا وساعتها يمكن أن يحدث الإنقاذ.الإجابة نظرية إلى حد كبير.ليست دقيقة إلى حد كبير.ومن الإنصاف أن أقول إنه لولا تدخل الدولة المصرية لمساندة ودعم الإعلام بعد تخلى رجال الأعمال عنه لوجدنا أنفسنا أمام كارثة كبيرة، ولوصلنا إلى حد إغلاق معظم الصحف والقنوات والمواقع ولتشرد آلاف الصحفيين جملة واحدة، ولوجدنا أنفسنا أمام أزمة اجتماعية ضخمة، وليس أمام أزمة مهنية فقط.ملف دعم الدولة الإعلام ومساندته ماديًا ملف متخم بالأوراق، ولا يمكن أن نفضه أو نفصله بسهولة، لأن الدولة لا تمن على الإعلاميين بأنها حمت مهنتهم من البوار.ويظل السؤال الآن: هل ستظل الدولة تدعم الإعلام المصرى إلى الأبد؟هل يمكن أن تتحمل إلى ما لا نهاية التكاليف الضخمة التى تتسرب؟أليس الإعلام فى حقيقته صناعة يجب أن تربح هى الأخرى؟يدرك المسئولون فى الدولة أن هناك إعلامًا لا بد أن يتم الإنفاق عليه، ولك أن تعرف أن هناك مؤسسات صحفية حكومية تتولى الدولة دفع ١٠٠ بالمائة من إنفاقها، وهناك مؤسسات كبرى تحصل على ما يقرب من ٧٥ بالمائة من حجم الإنفاق، ويقول المسئولون عن هذه المؤسسات إنهم لا يمكن أن يحققوا مكاسب أو حتى اكتفاءً ذاتيًا، وكل ما يقدرون عليه أنهم يمكن أن يقللوا الفجوة بين الإيرادات والمصروفات فقط، دون أن يطلب منهم أحد أكثر من ذلك.كل ما جرى للإعلام وفيه خلال السنوات الماضية كان محاولة للهيكلة لتعظيم فرص استمراره من خلال تحقيقه مكاسب، وهو أمر مشروع تمامًا، خاصة أننا جميعًا نعترف بأن هناك حالة من الترهل الشديدة التى أصبحت المؤسسات الإعلامية عليها، فمن يعملون بها يحتاجون لإعادة تأهيل كامل، كما أن السياسات التى تدار بها لا بد من إعادة النظر فيها جميعًا، وهو أمر أعتقد لم يكن ليحدث إلا من خلال التنظيم الذى لعبته الدولة وما زالت تلعبه حتى الآن.هل أقول لكم على ملاحظة يمكن أن تكون مؤرقة للبعض؟إننا نعانى فى مصر الآن من بطحة ليست موجودة من الأساس، نتحسب لكل شىء نقوله أو نفعله، رغم أن خصومنا لا يتورعون عن فعل وقول أى وكل شىء.ستقول لى إننى أجبت عن هذا السؤال منذ قليل، وعليه فلا داعى لتكرار الكلام.سأقول لك إننى فعلت ذلك بالفعل، فلولا وجود الدولة المصرية لواجه الإعلام كله أزمات ومشاكل لا قِبل له بها، وإذا كان هناك من يقول إن الدولة أنفقت مليارات على الإعلام بلا عائد، فإن هؤلاء جانبهم الصواب تمامًا، لأنه ما كان لهذا الإعلام أن يقف على قدميه مرة أخرى دون الدفع بهذه الأموال التى ضُخت فيه، ويتم البناء عليها الآن، فلا شىء يضيع فى الهواء.وأعتقد أن هذه الإشكالية تحديدًا تحتاج منّا إلى مزيد من التفصيل.تفصيل له منهجية واضحة ومحددة لدىّ، وهى البحث فى الحال التى كان عليها الإعلام، والحال التى أصبح عليها الآن، والحال التى تنتظره.من السهل علينا أن نهدم.أن نهاجم كل من قاموا على شئون هذه المنظومة.رغم أنهم كانوا ينفذون سياسة دولة عليا فيما يخص إحدى أدوات الأمن القومى، وهو ما يجب أن ننسبه لهم ولا أتردد فى أن أشكرهم عليه، فهم أيضًا جنود مجهولون خاضوا معركة شرسة حتى لا ينهار الإعلام من ناحية وحتى لا ينحرف من ناحية أخرى.هذه هى القصة التى ستطول بيننا، فيها كثير من الحكايات وكثير من الأسرار التى ستجدونها هنا لأول مرة.لقد جمعت القصة من أطرافها، وكنت شاهدًا على بعض فصولها ليس بعد ثورة ٣٠ يونيو فقط، ولكن منذ سنوات بعيدة، ومن حق الجميع أن يعرفوا ما حدث بعيدًا عن التهويل أو التهوين، فأنا معكم لن أتحدث إلا بما هو حق على الأقل من وجهة نظرى.