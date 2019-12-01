صديق طالب هندسة المنتحر يكشف مفاجأة لـ"الدستور": "لم يكن يعاني من شيء"

كشف أحد أصدقاء الطالب نادر محمد جميل، والذي انتحر من أعلى برج القاهرة، أن نادر في كلية الهندسة جامعة حلوان قسم طبية، وأنه تخرج عام ٢٠١٨٢٠١٩ بتقدير جيد جدا.



وقال إن الطالب المنتحر كان مشهود له بالأخلاق الحسنة في الكلية، وكان يساعد زملائه عندما يحتاجون منه شيء، وأشار إلى أن خبر الانتحار كان صادم لجميع أصدقائه، خاصة أنه كان متفوق ولا يظهر عليه المعاناة من أي شيء، موضحا أنه حتى الآن لا أحد من أصدقائه يعلم سبب انتحاره.



وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، إخطارًا بمصرع خريج من كلية هندسة جامعة حلوان، بعد أن ألقى نفسه من أعلى برج الجزيرة في منطقة قصر النيل.



وعاينت النيابة العامة جثة الطالب، الذي ألقى نفسه من أعلى برج القاهرة بالجزيرة، وتوصلت إلى أنه يدعي "نادر"، وأمرت النيابة بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم لتشريحها والتصريح بدفنها، واستمعت إلى شهود العيان وبدأت في اتخاذ إجراءات التحقيق.



وبحسب أقوال العاملين بالبرج، الذي يبلغ ارتفاعه 187 مترًا، فقد صعد الشاب إلى الطابق الأخير برفقة صديقه، ثم فاجأ الجميع وألقى بنفسه ليسقط غارقا في دمائه، ويلقى مصرعه على الفور.