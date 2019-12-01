تكريم النبوي وصبحي بمهرجان الإسكندرية المسرحي العربي

كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، عن التفاصيل الكاملة الخاصة بالمهرجان في دورته الأولى، والتي تحمل اسم الفنان المسرحي الكبير جلال الشرقاوي، وهو المهرجان الذي سيبدأ من 3 ديسمبر حتى 8 ديسمبر.



وقال الدكتور أشرف زكي في تصريحات لـ"الدستور" أن هناك عددا كبيرا من المكرمين والذي وصلت أسماؤهم إلى 6 مكرمين وهم الفنان محمد صبحي والفنان خالد النبوي والدكتور حسن عطية من جمهورية مصر العربية، بينما سيتم تكريم كل من الفنان داوود حسين من جمهورية مصر العربية، والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية.



وأوضح "زكي" في تصريحاته، أن لجنة التحكيم، تضم 9 أشخاص بينما يرأس لجنة التحكيم الدكتورة سميرة محسن، والأعضاء هم: فهد السليم من دولة الكويت، والدكتورة عزة القصابي من سلطنة عمان، والدكتور أحمد عبدالعزيز من جمهورية مصر العربية، والفنان جمال سليمان من الجمهورية العربية السورية، والفنان إياد نصار من المملكة الأردنية الهاشمية، والنجمة لقاء سويدان من جمهورية مصر العربية كونها خريجة معهد فنون مسرحية، والفنان منذر رياحنة من المملكة الأردنية الهاشمية، والمخرج محمد سامي من مصر.



وأوضح زكي رئيس اللجنة العليا للمهرجان ان لجنته تضم كل من الدكتورة غادة جبارة، والدكتور مدحت الكاشف، والدكتور مصطفي سليم، والدكتور جمال ياقوت، والدكتور حاتم حافظ، والدكتورة عبير فوزي، والدكتور علاء عبدالعزيز، والدكتور محمد الهجرسي، والدكتورة انجي البستاوي.



واختتم زكي علي ان هناك عدد من الدول العربية المشاركة والتي وصل عددها الي 6 دول من بينها جمهورية مصر العربية وهم الاردن والمغرب والسعودية والكويت وسلطنة عمان ولبنان، بينما سيقوم باخراج حفلي الافتتاح والختام المخرج سامح بسيوني.