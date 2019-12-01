إحراق القنصلية الإيرانية في النجف جنوب العراق للمرة الثانية خلال أسبوع

أقدم محتجون على إحراق مقر القنصلية الإيرانية في مدينة النجف جنوب العراق للمرة الثانية خلال أسبوع.



وأفادت مديرية الدفاع المدني في محافظة النجف، في بيان، اليوم الأحد: «إحراق القنصلية الإيرانية في النجف للمرة الثانية وفرض الإطفاء تعمل على إخماد الحريق