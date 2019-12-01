إحراق القنصلية الإيرانية في النجف جنوب العراق للمرة الثانية خلال أسبوع
الأحد 01/ديسمبر/2019 - 07:25 م
أقدم محتجون على إحراق مقر القنصلية الإيرانية في مدينة النجف جنوب العراق للمرة الثانية خلال أسبوع.
وأفادت مديرية الدفاع المدني في محافظة النجف، في بيان، اليوم الأحد: «إحراق القنصلية الإيرانية في النجف للمرة الثانية وفرض الإطفاء تعمل على إخماد الحريق
وأفادت مديرية الدفاع المدني في محافظة النجف، في بيان، اليوم الأحد: «إحراق القنصلية الإيرانية في النجف للمرة الثانية وفرض الإطفاء تعمل على إخماد الحريق