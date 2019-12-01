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تعليق تامر حسني بعد ترشيحه لجائزة أفضل فنان مؤثر في العالم

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 07:23 م
الفنان تامر حسني
الفنان تامر حسني
سناء إسماعيل
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وجه الفنان تامر حسني، رسالة شكر خاصة لإدارة مارينا مول أبو ظبي، لتوجيهه دعوة لجمهور تامر حسني، لكتابة رسائل لتامر وذلك لترشيحه لـ جينيس ريكورد كأفضل فنان مؤثر في العالم.

وقال تامر حسني، في رسالته عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام": بشكر إدارة مارينا مول أبو ظبي على الدعوة الكريمة لجمهوري المحترم ورؤيتهم الخاصة بمشواري الفني والإنساني وبشكر كل من يدعمني من محبيني ومتابعيني أو غير متابعيني عارف إنه صعب جدًا إن محبيني اللي أثرت فيهم من مختلف بلاد العالم إن كُلهم ظروفهم تسمح إنهم يقدروا يسافروا في اليوم دا لأبو ظبي بس متأكد أن كتير هيحاولوا وبشكر اللي هيجي واللي مش هيقدر يجي".

وأضاف: "بشكر جمهور أبو ظبي وكل الإمارات على إهتمامهم بالحدث من خلال حملاتهم الداعمة اللي شايفها في كل مكان وبشكر كل من يدعمني في بلدي مصر الحبيبة وأي بلد عربي وعرب المهجر وجمهوري الأجنبي ولو حتى من خلال بوست صغير، بإذن الله لو تمت فرحتنا هيكون دخولي جينيس ريكورد هو إنتصار تاريخي لكل مصري وعربي لإني صناعة مصرية عربية وفرحتي الكبرى إني أدخل التاريخ العالمي بالقيمة الفنية التأثيرية وليست العددية".

وتابع: "الفن قوته في التأثير المجتمعي والأجمل إنه تأثير في المجتمعات العربية وكمان إني أحصل عليها في هذا العُمر ليه معنى كبير أوي أوي فوق ما تتصوروا يا جماعة مجرد ترشيحي بس دي حاجة كبيرة أوي إنها جاية من قلوب الشعوب العربية لتامر والله دا مكسب كبير ليا وفوزي بجائزة أشمل فنان في العالم بالتأكيد تفرحني أيضًا ولكن يسعدني أكثر لو ربنا كرمني وتحقق حلمي بهذا اللقب اللي عشت من أجله ويعلم ربنا عشته بكل مشاعري إني أوصل لقلوبكم بإحترام وأساهم برحلتي ومعاناتي في تشجيعكم الدائم من خلال أغانيا ولقاءاتي وأن أكون منفذ أمل ليكم ولأحلامكم في عز طاقة الإحباط المنتشره وِسط شبابنا.. ستبدأ رحلة التوقيع بمارينا مول أبو ظبي من ٢ ديسمبر حتى يوم ٦ ديسمبر".

ومن المقرر أن يشارك تامر حسني ببعض مقتنياته الخاصة في مزاد خيري يقام بمول أبو ظبي، يضم "الجيتار الخاص الذي عزف عليه في فيلم عمر وسلمى، وبدلة الضابط التي ظهر بها في فيلمه الأخير البدلة، وبعض ملابس شخصياته الشهيرة وكذلك ملابسه التي ظهر بها في برنامج The Voice، ويذهب ريع المزاد لإحدى المؤسسات الخيرية.

يذكر أن تامر حسني شارك في صنع دخول مصر في "جينيس ريكورد"، باكبر حملة للتبرع بالدم والتي دعا لها ودخلت الحملة الموسوعة باسم مصر.

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