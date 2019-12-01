في إيران.. الرئيس آخر من يعلم (فيديو)

عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، تقرير يرصد عدم دراية الرئيس الإيراني حسن روحاني بقرار رفع أسعار البنزين في البلاد.

قرار رفع أسعار البنزين في إيران الذي أشعل الغضب في أنحاء البلاد لم يعلم به الرئيس، وأكد ذلك في اجتماع مجلس الوزراء الأخير في تهميش واضح من أجهزة المرشد علي خامنئي لدور الحكومة والرئيس في اتخاذ القرار.

ويكشف هذا القرار عن مستوى عدم الثقة في روحاني وفريقه السياسي خاصة مع اتهام وزير الداخلية الجنرال السابق في حرس الثوري للرئيس حسن روحاني بعدم تحمل المسؤولية والتقاعس في التعامل الأمني مع المظاهرات التغييب المتعمد للرئيس في إيران بدأ في عام 1998 عندما أرادت المؤسسة العسكرية الدخول في حرب مع طالبان دون علم الرئيس والرجوع إليه.

الرئيس خاتمي نجح بدعم شعبي في قطع الطريق على عسكرة النظام خلال ولايته لمدة 8 سنوات لكن أجهزة الدولة العميقة عادت مع انتخابات 2009 لتسيطر على السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وتهمش دور الرئيس وحكومته ويصبح القرار في إيران بيد المرشد ورجاله فقط.







