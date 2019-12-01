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مصر

الإصلاح الزراعي: إنذار الممتنعين عن سداد رسوم تقنين الأراضي

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 07:15 م
الدكتور حسن الفولي
الدكتور حسن الفولي
عبدالناصرمحمد
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أكد الدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إن الهيئة أرسلت إنذارات لمَن تقدموا بطلبات تقنين للأراضي من المنتفعين وتثمينها طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، ولم يقوموا بسداد رسوم الفحص والمعاينة المقررة قانونًا.

وطالبت الهيئة بسرعة سداد رسوم الفحص والمعاينة المقررة وتسليمها للوحدة المحلية التابع لها الأراضي التي سيتم تقنينها والخاصة بالإصلاح الزراعي.

وقال رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لـ«الدستور»، إنه سيتم إلغاء طلب التقنين لغير الملتزمين واعتباره كأن لم يكن، وإدراج الأرض ضمن حملات إزالة التعديات واستردادها بالطريق الإداري؛ لعدم الجدية من قبل مقدم طلب التقنين، حيث إنه تم التقنين لواضعي لمساحات وضع اليد التي تخضع لولاية هيئة الإصلاح الزراعي من خلال لجان البت في 2026 طلبًا بإجمالي مساحة 2040 فدانًا.

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