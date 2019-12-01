غرفة السياحة تنظم دورة تدريبية لتأهيل العاملين بالشركات

تنظم غرفة شركات السياحة، الإثنين المقبل، برنامج تدريبي لتنمية مهارات العاملين بالشركات السياحية، يشمل البرنامج تنمية مهارات خدمة العملاء ضمن خطة الغرفة لتدريب العاملين وتأهيلهم وفقًا للآليات الحديثة.



ويُولي مجلس إدارة الغرفة أهمية كبيرة لبرامج التدريب، حيث رصد المجلس ميزانية كبرى لتطوير وتدريب العاملين بالقطاع، كما تسعى الغرفة لتدريب 10 آلاف عامل سنويًا بقطاع السياحة من خلال الدورات المختلفة التى تهم العاملين بالقطاع، وترفع من قدرتهم وكفاءتهم لما يمثله التدريب باعتباره عنصر حيوي وفاصل في الجودة السياحية والارتقاء بالمنتج السياحي المصري.



أعلنت الغرفة أنها تعد خطة مُحْكمة لتطوير أداء العاملين في شركات السياحة بمحافظات الجمهورية.