الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل رئيس مجلس الدولة

استقبلت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة في زيارة لمتدربي برنامج المرشحين للعمل بمجلس الدولة بوظيفة مندوب مساعد دفعة 2014 ودفعة 2015 وذلك فى إطار اللقاءات والفعاليات الخاصة بالبرنامج في الأكاديمية.



وأثنى «حسام الدين» على الجهد المبذول بالبرنامج لاكتساب مهارات وخبرات عملية جديدة، ووجه كلمة للمتدربين بضرورة بذل أقصى جهد للاستفادة من التدريب والحرص على اجتياز البرنامج، وتحدث عن أهمية البرنامج وما يقدمه من خبرات عملية للمتدربين لتأهيلهم للتعامل مع التحديات المهمة بالمجلس قبل التحاقهم بالعمل به.