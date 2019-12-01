بنجلاديش تعتزم حظر السجائر الإلكترونية

أعلن مسؤول في قطاع الصحة ببنجلاديش، الأحد، أن الحكومة تعتزم منع بيع واستخدام السجائر الإلكترونية وأجهزة التدخين الإلكتروني، مع تحرك دول حول العالم لحظر مثل تلك الأجهزة التي ارتبطت بمخاطر صحية وإدمان لدى المراهقين.



وأضاف شيخ يوسف هارون، المسؤول في إدارة التوعية الصحية ورعاية الأسرة بوزارة الصحة: "نعمل جاهدين لفرض حظر على إنتاج واستيراد وبيع السجائر الإلكترونية، وكل أشكال التدخين الإلكتروني، لتجنب المخاطر الصحية".



وأشار إلى أن الوزارة أخذت في الاعتبار الوفيات التي وقعت مؤخرًا بسبب أمراض مرتبطة بالتدخين الإلكتروني بالولايات المتحدة.