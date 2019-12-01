السكك الحديدية الألمانية تخصص 70 مليون يورو استعدادا للشتاء

أعلنت شركة السكك الحديدية (دويتشه بان) عن تخصيص 70 مليون يورو لإنفاقها على الاستعدادات لفصل الشتاء.



وحسب تصريحات الشركة، فإن من المنتظر تخصيص نحو 40 مليون يورو للخدمة الشتوية على خطوط السكك الحديدية، البالغ طولها 33 ألف و400 كيلومتر، ونحو 30 مليون يورو لإزالة الجليد من على الأرصفة في الـ5700 محطة سكك حديدية.



وكانت الشركة قد بدأت بالفعل اعتبارا من الصيف الماضي في شراء حصى وتدريب موظفيها وشركات إزالة الجليد وإخضاع القطارات لاختبارات العمل في ظل ظروف الطقس في الشتاء.



وأوضحت (دويتشه بان)، أن هناك 18 ألف عامل في مجال إزالة الجليد والتأمين تابعين للشركة ولشركات خارجية جاهزين لإزالة الجليد وجرف الثلج يدويا من على الخط الحديدي في حال الصقيع الشديد والتراكم القوي للثلوج.



ونوهت الشركة إلى توافر تقنية من نوع خاص للتعامل مع ظروف الطقس في الشتاء في النقاط الاستراتيجية مثل نقطة الربط لخطوط القطارات فائقة السرعة (آي سي إي) في إرفورت.



وتدير الشركة أربع محطات على خط (آي سي إي) الجديد الرابط بين ميونخ-إرفورت-برلين وتعطي هذه المحطات معلومات عن وضع الخط الحديدي في ظل ظروف الطقس.